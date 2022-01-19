Про це свідчать дані дослідження Вищої школи венчурного капіталу Стенфордського університету. Зазначається, що серед 500 єдинорогів США 44% їхніх засновників родом з іншої країни.
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Рейтинг країн, звідки родом засновники американських єдинорогів
Найбільша кількість засновників американських єдинорогів родом з Індії. За даними дослідження, 90 представників цієї країни створили стартапи, які нині оцінюються у понад 1 мільярд доларів.
На другому місці розташувались розробники з Ізраїлю – загалом 52 засновники створили одні з найбільших стартапів США. Трійку лідерів закривають канадці – 42 представники цієї країни заснували успішних американських єдинорогів.
Далі рейтинг виглядає таким чином:
- Велика Британія – 31 засновник;
- Китай – 27 представників;
- Німеччина – 18 фаундерів;
- Франція – 17 розробників;
- Росія – 14 засновників;
Українські розробники розділяють 9 і 10 місця разом з тайванцями – по 12 представників, які заснували успішні американські стартапи з ринковою капіталізацією у понад 1 мільярд доларів.