Данило Гетманцев розповів, що Україна підвищить у 1,5 рази податки для компаній, які працюють у Росії. Також їх чекають додаткові "стимули" вийти з країни-окупантки.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев розповів, що відбулася нарада з Мінфіном та ДПС. Темою був законопроєкт про додаткове оподаткування для компаній, які заробляють на крові українців.

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Узгодили концепт законопроєкту, відповідно до якого до таких компаній застосовуватимуть ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5,

– мовиться у повідомленні.

Також Гетманцев пообіцяв, що на компанії, які отримують прибуток на території країни-агресорки, очікують додаткові податкові стимули припинити це робити.



Компанії, які залишаються в Росії, фінансують війну / Інфографіка 24 каналу