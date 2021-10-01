Чому Україна може стати лідером у сфері штучного інтелекту та машинного навчання, які труднощі виникають на шляху до успіху та як їх подолати, – про це Сергій Карташов, Senior Partner технологічної компанії Roos, розповів українським ЗМІ.

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Про розвиток сфери AI й ML в українському IT

AI- й ML-технології регулярно застосовують у різних сферах:

у розробленні комп'ютерних ігор і додатків;

у фінансових структурах;

аналітиці;

медицині.

Зокрема, під час карантину китайські програмісти створили систему на базі AI, що дає змогу стежити та вести облік того, як жителі дотримуються карантину. У медицині стрімко розробляються сервіси для діагностики різних типів захворювань з допомогою технологій машинного навчання.

"Стартапи, у які впроваджуються ці технології, нерідко стають об'єктом цікавості у приватних інвесторів у всьому світі, – ділиться Сергій Карташов. – Ще у 2020 році приблизно 40% від загального числа капіталовкладень в IT-індустрію пройшлися саме на проєкти ІІ".

Нам бракує досвідчених розробників

У світі попит на ІТ-фахівців величезний, й українські працівники стають привабливими для міжнародних компаній, про що Карташов розповів журналістам UNN. З однієї сторони, це добре, а з іншої – призводить до відтоку кадрів. Це перша проблема, з якою сьогодні стикається IT. Є попит, однак він вище пропонування. Тільки у 2020 році 30% вакансій в IT-компаніях не були закритими.

Відчувається й дефіцит досвідчених СЕО, які готові з нуля побудувати команду, поставити правильні KPI, вивести продукт на ринок,

– повідомляє Карташов.



Сергій Карташов / Фото Online.ua

Причини проблеми:

за останні роки значно зріс внутрішній ринок IT-проєктів;

іноземні компанії стали набагато активніше відкривати свої офіси в Україні та набирати співробітників;

виші й курси не встигають готувати необхідну кількість якісних фахівців.

Це все чудово розуміє бізнес. Українські IT-компанії вже почали шукати варіанти розв'язання цієї проблеми,

– ділиться Сергій Карташов.

Карташов розповів журналістам видання "Українські новини", що в Україні розвиток AI- і ML-технологій відбувається не так інтенсивно, як за кордоном. Але ми готові видавати якісні продукти на базі штучного інтелекту. За останнє десятиліття подібних проєктів було чимало,

– запевняє Сергій Карташов. Як приклад Сергій наводить програму для перевірки текстів Grammarly, систему скорингу для фінансових організацій від стартапу Scorto, і розроблену в Viewdle технологію розпізнавання об'єктів і осіб із зображень, яку згодом придбала Google Inc і використовувала у своїй пошуковій системі. Новий підхід – створення IT-університетів У 2021 році відразу декілька українських IT-компаній повідомили про створення IT-університетів. Зокрема, один із них засновник Roosh Сергій Токарєв спільно з президентом Київської школи економіки Тимофієм Миловановим у серпні повідомили про будівництво університету за прикладом американського Стенфорда, адже там дуже грамотний підхід до вивчення STEM. До викладання залучатимуть не тільки українських, а і європейських та американських фахівців. Тренди в IT стрімко змінюються. Українські виші не можуть дати змогу собі змінювати програми з такою ж інтенсивністю,

– зазначає Карташов.

Сергій Карташов / Фото UNN "В результаті, після випуску молодим фахівцям доводиться довчатися на профільних курсах. Дуже часто це відбувається коштом компанії, у яку приходить працювати розробник", – він доповнює.

Створення таких університетів значно поліпшить систему розвитку айтівців, адже в Україні поки бракує подібної моделі навчання. Як і у всіх галузях, основний акцент на теорію, а практики мало. Студентів вчать програмуванню, але не створення стартапів, ведення бізнесу, юридичним тонкощам і іншим прикладним дисциплінам.

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"А ще на ринку є багато випадків, коли залучають фінансування, але не мають банальної фінансової та юридичної грамотності; фаундери втрачали контроль над своїм проєктом, тому що повністю його продали, але залишалися до зобов’язань перед інвесторами. Про яку мотивацію можна говорити в таких ситуаціях?" – думає Карташов, говорячи про необхідність введення прикладних дисциплін у навчанні розробників.

Право на помилку, або чому західна культура інвестування допоможе

Було б непогано, якби розвитку українських стартапів допомогла західна культура інвестування. За американською традицією, зокрема, розвинене право на помилку. Засновники можуть створити декілька невдалих проєктів перед тим, як їхній черговий продукт вистрілить на ринку. Що цікаво – інвестори готові за це платити.

Економіка зацікавлена в тому, щоб із мільйона експериментів вийшов новий Apple, Amazon або щось нове, що стане новим основним драйвером,

– пояснює Сергій Карташов.

Американські інвестори спокійно ставляться до ситуації, коли 8 з 10 профінансованих стартапів прогорають. Чому? По-перше, на 2 з 10 вони таки зароблять. По-друге, інші проєкти, які вважають невдалими однаково принесуть користь – досвід насамперед. Молода команда спробує свої сили, розвине технічні навички, попрацює з інвесторами та юридичними компаніями. Це добре, що є така можливість. В Україні ми не маємо змоги пропрацювати це.

До такої культури складно прийти. Психологічно нам поки не доступно таке мислення. Але без цього набагато складніше виховувати людей, які будуть складати команди унікальних фахівців майбутнього,

– поділився Senior Partner Roosh Сергій Карташов.

SAFE-договори або договори про майбутні акції

Це ще один різновид інвестування, але поки малознайомий українцям. За SAFE-договорами інвестор дає проєкту гроші на реалізацію ідеї, а коли стартап випустить акції, частина з них перейдуть інвестору. За словами Карташова, в Україні цей тип інвестування тільки зароджується і може сприяти серйозному розвитку ринку стартапів.

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Майбутнє вже тут

Розроблення на базі штучного інтелекту вже закріпилися в житті кожного, досить озирнутися навколо,

– зауважує Senior Partner Roosh.

Направду, це те, з чим ми стикаємося кожного дня: роботи-пилососи, програми для перекладу, коригування текстів, розпізнавання осіб у соцмережах, сканери відбитків у мобільних пристроях.

Таким чином, в Україні є всі шанси зайняти гідне місце в Східній Європі в розробленні у сфері штучного інтелекту та машинного навчання. Програмісти працюють над проблемами на шляху до успіху й Сергій Карташов впевнений, що "майбутнє вже тут".