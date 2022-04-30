Uklon призупиняє свою діяльність у Херсоні та області з 1 травня. Про це у компанії повідомили 30 квітня.

Зазначається, що рішення – вимушене, однак тимчасове. Відповідне повідомлення сервіс виклику авто розіслав своїм користувачам у регіоні.

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Тимчасове припинення діяльності Uklon у Херсоні та області

З 1 травня викликати авто через сервіс Uklon, на жаль, не зможуть мешканці тимчасово окупованого росіянами Херсону та населених пунктів Херсонської області.

Любий Херсоне, нам дуже тяжко про це повідомляти, але, на жаль, з 01.05 ми вимушені призупинити роботу сервісу Uklon у Херсоні та Херсонській області,

– йдеться у повідомленні компанії.

Разом з тим агрегатор таксі пообіцяв, що обов'язково повернеться у регіон та разом з місцевими мешканцями святкуватиме перемогу України у війні проти Росії.

Uklon – українська продуктова IT-компанія з найбільшим територіальним покриттям сервісу виклику авто в Україні. До початку повномасштабного вторгнення Росії вела свою діяльність у 27 містах нашої держави. У Херсоні сервіс почав працювати у лютому 2020 року.

Лист компанії користувачам сервісу / Скриншот Херсонської міської ради

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