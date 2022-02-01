Угода не закрита: власник Zakaz.ua прокоментував новини про продаж іспанській Glovo

Власник українського сервісу з доставки їжі Zakaz.ua Степан Черновецький спростував інформацію про продаж компанії іспанській Glovo. За його словами, жодної угоди поки що немає.

Раніше деякі ЗМІ поширювали інформацію, що Glovo готується до купівлі українського сервісу, ба навіть вже його придбала. Експерти оцінювали можливу суму угоди у 50 – 80 мільйонів доларів.

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Перемовини тривають

Степан Черновецький розповів, що минулого року через Zakaz.ua було продано товарів на загальну суму 130 мільйонів доларів. Цьогоріч компанія планує вийти на показник у 200 мільйонів. Сервіс виконує близько 7 тисяч замовлень на день, і на Zakaz.ua працює близько 2 тисяч людей.

Ми ведемо переговори з багатьма (компаніями – ред. 24 канал). Угоди у нас поки що немає. Я хотів би, щоб вона була. Але на найвигідніших для нас умовах,

– наголосив власник Zakaz.ua.

Черновецький додав, що у перший рік пандемії COVID-19 кількість замовлень зросла на 300%. За планом, компанія мала продати товарів на 31 мільйон доларів у 2020 році, а продала на близько 86 мільйонів. Попит був настільки великим, що сервіс не справлявся з кількістю замовлень.

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