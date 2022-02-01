Раніше деякі ЗМІ поширювали інформацію, що Glovo готується до купівлі українського сервісу, ба навіть вже його придбала. Експерти оцінювали можливу суму угоди у 50 – 80 мільйонів доларів.

До теми У Zakaz.ua відповіли, чи продають компанію іспанському Glovo

Перемовини тривають

Степан Черновецький розповів, що минулого року через Zakaz.ua було продано товарів на загальну суму 130 мільйонів доларів. Цьогоріч компанія планує вийти на показник у 200 мільйонів. Сервіс виконує близько 7 тисяч замовлень на день, і на Zakaz.ua працює близько 2 тисяч людей.

Ми ведемо переговори з багатьма (компаніями – ред. 24 канал). Угоди у нас поки що немає. Я хотів би, щоб вона була. Але на найвигідніших для нас умовах,

– наголосив власник Zakaz.ua.

Черновецький додав, що у перший рік пандемії COVID-19 кількість замовлень зросла на 300%. За планом, компанія мала продати товарів на 31 мільйон доларів у 2020 році, а продала на близько 86 мільйонів. Попит був настільки великим, що сервіс не справлявся з кількістю замовлень.

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