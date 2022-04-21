Тютюновий гігант Imperial Brands передав бізнес у Росії неназваним інвесторам: які втрати

Британський гігант тютюнового ринку Imperial Brands покидає Росію. Весь бізнес у країні-агресорі вони передають інвесторам, яких поки не озвучують.

Про це компанія сама повідомила в заяві, яку оприлюднили 20 квітня. Там також додали, що корпорація втратить свою власність на загальну суму 225 мільйонів фунтів.

Зауважте Начхати на вбивства українців: Continental відновила виробництво на Калузькому заводі у Росії

Вже оформили документи на передачу

Російський бізнес Imperial Brands передає місцевим інвесторам. До нього входить не лише мережа продажу та її маркетингову складову. Також передадуть і цілий завод у Волгограді. У компанії зазначили, що разом із цим продовжують і підтримувати своїх українських колег із сім'ями.

Зокрема, транспортом та житлом, щоб вони могли втекти з районів, які найбільше постраждали від війни. Також надаємо допомогу в переселенні тим, хто виїхав з України,

– написали в заяві.

Про те, що британська компанія покине ринок у цій державі, стало відомо ще на початку березня. Проте зараз уже оформлені всі документи про передачу власності.

Скільки вони заробляли

Тютюнова компанія назвала лише свої загальні прибутки на території 2 країн. Український і російський ринок приносили близько 2% їхнього чистого доходу.

Відповідно до відкритих даних у 2021 році Imperial Brands становили приблизно 32,56 мільярда доларів. Відтак вони заробили лише у двох країнах за рік 651 200 000 доларів.

Оскільки Росія значно більша за розміром, то вихід із її ринку завдасть значного удару по корпорації. Проте там вирішили, що не можуть продовжувати бізнес на крові.

Вони випускали на цій території держави-терориста 5 марок сигарет:

Winston;

Davidoff;

West;

Gauloises Blondes;

Також виготовляли вони там сигари Montecristo і два бренди тютюну – Golden Virginia та Drum.

Може зацікавити – Укрпошта зупинила продаж марки з "русскім кораблем": дивіться відео