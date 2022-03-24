Скільки податків сплачують тютюнові компанії
Американська тютюнова компанія Philip Morris принесла у 2020 році до російського бюджету 216 мільярдів рублів (близько 2,91 мільярда доларів за тодішнім курсом) податків та акцизів. На ці гроші можна було б купити:
- 265 літаків СУ-25, якими агресор обстрілює мирні міста;
- 728 танків;
- 856 ракет "Іскандер";
- майже 4 тисячі ракет "Калібр";
- або озброїти понад 8 мільйонів російських окупантів.
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Компанія призупинила інвестиції в російський ринок, але виробництво та продажі продовжуються. Там працюють 3 200 людей, за даними Reuters. Відповідно компанія у величезних обсягах продовжує сплачувати податки.
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Ще одна компанія японська Japan Tobacco International у 2020 році забезпечила 1,4% доходу федерального бюджету Росії. За нашими підрахунками, це 262 мільярди рублів (3,54 мільярда доларів за тодішнім курсом). Тобто лише ця компанія могла за рік профінансувати:
- 322 літаки СУ-25;
- 885 танків;
- 1 041 ракету "Іскандер";
- 4 720 ракети "Калібр"
- понад 10 мільйонів автоматів АК-74.
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Обидві компаній входять в топ платників податків в Росії. І обидві лише обмежилися призупиненням інвестицій в країну-агресорку. Хоча у JTI вже припустили, що можуть зупинити виробництво. Та поки це лише порожні заяви.
Якщо робоче середовище та геополітична ситуація істотно не покращаться, JTI не може виключати можливість призупинення виробничої діяльності в країні,
– йдеться у заяві.
Примітно, що жодна з компаній у своїх заявах про зупинки інвестицій не висловила свою підтримку Україні та не засудила російську агресію. Та й не дивно, у 2020 році компанія Philip Morris навіть отримала медаль та грамоту від Путіна.
Як долучитися до бойкоту:
- Не купуйте товари та не користуйтеся послугами компаній, які продовжують заробляти криваві гроші на російському ринку;
- Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про компанії, які залишилися в Росії. Не соромтеся тегати їхні офіційні сторінки чи навіть гендиректорів.
- Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній. Щоб долучитися, заповнюйте коротку форму, і вам надішлють всі деталі.
- Якщо ви працюєте в одній з таких компаній, чиніть внутрішній тиск.
Громадський тиск справді діє. До 23 березня французький автовиробник Renault не хотів покидати російського ринку. Але таки не витримав громадського тиску і заявив про вихід.
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