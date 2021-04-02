Оштрафували тричі за день: Twitter повинен сплатити Росії майже 9 мільйонів рублів
Російська влада вимагала, аби компанія Twitter видалила дописи, у яких закликали росіян виходити на акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Цього не зробили, а тому суд оштрафував сервіс. Загальна сума – 8,9 мільйонів рублів.
Джерело:Интерфакс-Украина
Таке рішення прийняв суддя Таганського району Москви.
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Спочатку суд виніс рішення про штрафи в 3,3 мільйони рублів і 3,2 мільйони рублів. Пізніше додали ще третій штраф у розмірі 2,4 мільйони рублів. Цікаво, що причина усіх трьох покарань однакова – дописи з закликами до протестів, які не компанія відмовилась видаляти.
Російська влада заявила, що такі дописи "наражають життя і здоров'я користувачів на небезпеку", Зокрема, наголосили на дітях та підлітках, адже в одному з дописів закликали вийти на вулиці неповнолітніх.
У Twitter є 60 діб, щоб виплатити штрафи. Відлік розпочнеться з моменту, коли рішення суду вступлять в законну силу. Наразі невідомо, чи компанія буде їх оскаржувати.
Росія проти Twitter: що відомо
- Російська влада оголосила війну компанії Twitter.
- Там запевнили, що соцмережа поширює незаконний контент. Зокрема, "дитяче порно" та "заклики до суїциду".
- Цікавим стало те, що коли Роскомнадзор вирішив сповільнити роботу Twitter – виник збій у роботі сайтів Кремля, уряду, МВС, Держдуми і навіть Роскомнадзора.
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