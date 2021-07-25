Це значення на 74% більше, ніж дані фінансової звітності за другий квартал 2020 року.

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При цьому виторг, отриманий за показ реклами, в річному вираженні збільшився на 87% і склав 1,05 мільярдів доларів. "Ліцензування даних" та інші джерела доходів принесли компанії 137 мільйонів ​​доларів.

Зростання доходів по всьому світу

Більш ніж половина всіх доходів Twitter – 653 мільйонів доларів – припало на США. Зростання на американському ринку склало 79%. Виторг, отриманий в інших країнах, в річному вираженні, збільшився на 69% і досягнув 537 мільйонів ​​доларів.

Twitter нарешті вийшов "у плюс", на фоні мільярдних втрат торік

Витрати компанії за даними фінансової звітності склали 1,16 мільярда доларів, та зросли за рік на 21%. Таким чином операційний прибуток Twitter склав 30 мільйонів доларів.

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Це чудовий показник для американської компанії, адже у другому кварталі 2020 року у Twitter навіть не мріяли про прибутки. Тоді зусилля були зосереджені на мінімізації операційних втрат, які за аналогічний період минулого року склали 274 мільйони доларів.

Гендиректор Twitter Джек Дорсі нарешті отримав позитивні фінансові показники / Фото AFP

Такі позитивні фінансові показники другого кварталу 2021 року дозволили компанії отримати чистий прибуток в розмірі 66 мільйонів доларів. І це без сумніву надзвичайно позитивна новина для керівництва та інвесторів компанії, адже за аналогічний період 2020 року Twitter втратив у чистому вираженні понад 1,38 мільярда доларів.