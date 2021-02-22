Американська компанія Twitter хотіла придбати індійський стартап ShareChat, який міг би стати конкурентом популярної мережі TikTok. У компанії були готові заплатити за стартап 1,1 мільярд доларів.

Ба більше, планували, що Twitter вкладе ще 900 мільйонів доларів інвестицій. Однак переговори зазнали невдачі.

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Про те, чому перемовини не закінчились успіхом – наразі не відомо. Twitter і ShareChat відмовилися від коментарів.

Довідка. В Індії заборонили додаток TikTok у 2020 році. Це спонукало багатьох місцевих стартапів і міжнародних гігантів спробувати свої сили та створити схожий додаток, у якому будуть короткі відео. Індія також заблокувала ще 49 додатків.

► Що відомо про ShareChat

Це індійський стартап, якому належить додаток коротких відео Moj. На сьогодні капітал ShareChat становить приблизно 260 мільйонів доларів.

У додатоку Moj є вже понад 80 мільйонів користувачів. Загалом у компанії ShareChat є понад 160 мільйонів користувачів. В Індії ця мережа здобула неабияку популярність.

Співзасновник і виконавчий директор ShareChat Анкуша Сачдева заявив, що користувачі витрачають на сервіс в середньому понад 30 хвилин в день.