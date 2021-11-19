Раніше в'єтнамський підприємець тривалий час мешкав в Україні, а тепер у його планах – вихід VinFast на ринки США та Європи. Спершу компанія хоче зосередитись на продажах у Каліфорнії, а згодом розгорнути імпорт своїх електромобілів з В'єтнаму в інші штати та Північну Америку.

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Що відомо про електромобілі VinFast

VinFast заснували у 2017 році, і вже у 2020 компанією було продано 30 тисяч автомобілів на ринку В'єтнаму. На презентації у Лос-Анджелесі VinFast представила дві нові електроавтівки:

VF e35 – компактний кросовер з електромотором потужністю 204 кінські сили;

VF e36 – середньорозмірний "паркетник" (спрощений позашляховик) з повнопривідною силовою установкою у складі двох електродвигунів сумарною потужністю 408 кінських сил.

Для кожної моделі компанія пропонує два варіанти конфігурації акумуляторних батарей – стандартний та з додатковим тяговим акумулятором. У залежності від обраного варіанту, VF e35 здатен здійснити від 450 до 500 кілометрів пробігу без перезарядки, а VF e36 отримає запас ходу від 480 до 675 кілометрів. Вартість електромобілів компанія VinFast не оголосила.

Електромобілі VinFast / Фото VinFast

Коли чекати масові поставки на світових ринках

Генеральний директор VinFast Global Майкл Лошеллер заявив, що перші серійні електромобілі вироблятимуть у В'єтнамі та імпортуватимуть у США і Канаду. Локалізувати виробництво авто у Північній Америці планують у другому півріччі 2024 року.

У Європі першими, хто зможе придбати в'єтнамські електрокари, стануть автомобілісти Німеччини, Франції та Нідерландів. У планах компанії налагодити імпорт у країни Європи наприкінці 2022 року.

Цікаво, що VinFast не матиме традиційної моделі дилерських продажів. Натомість компанія має намір застосувати формат прямих продажів, який вперше запропонувала Tesla. Бронювання електромобілів відкриється вже навесні 2022 року, а поставки перших серій заплановані на осінь.