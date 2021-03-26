Як за допомогою технологій Big Data проаналізувати туристичний потенціал міста й розвинути власний бізнес – далі в матеріалі.

Понад 6 мільйонів – саме стількох туристів обслужили 2019 року українські туроператори та турагенти, за даними Держстату. А загальна кількість туристів – куди більша. І все-таки пандемія коронавірусу стала серйозним викликом для туристичної галузі України, що лише спиналася на ноги.

До теми Місто без заторів або туристичний потенціал: що робить аналітика великих даних

Бізнес 24 розповідає, як великі дані, або Big Data, допомагають туристичному, готельному та ресторанному бізнесу, а також яка вигода з того для розвитку міст та регіонів.

Як дізнатися більше про свого клієнта, щоб зробити саме ту пропозицію, на яку він охоче пристане? Побудуйте портрет ідеального клієнта й розширте наявну базу контактів завдяки технологіям Віg Data від Київстар Бізнес.

Як великі дані допоможуть туризму

Збільшити дохід

Щоб дохід готелю, магазину чи турагентства був максимальним, слід пропонувати потрібний продукт правильному клієнту в потрібний момент за правильною ціною й правильним шляхом. Щоб улучити в усі ці "правильні" та "потрібні" мішені, ви маєте дуже чітко розуміти ситуацію. І великі дані в цьому можуть стати в пригоді.

За допомогою Big Data можна спрогнозувати підвищений попит. Канікули в дітей чи розпродаж авіаквитків, свята чи просто гарна погода – усі ці чинники підвищують попит на готельні номери та інші послуги, якими охоче користуються туристи. Знаючи це, туристичний бізнес може ефективно корегувати ціни: підвищувати на період зростання попиту й, навпаки, пропонувати акції, коли попит падає.

В умовах пандемії, через яку в Україні вже втретє за рік запровадили локдаун, великі дані відіграють особливо важливу роль. За підрахунками Київстар, кількість внутрішніх туристів 2020 року знизилася на 17%. Тож бізнесу як ніколи актуально розуміти, на що йому очікувати.

Визначити свого клієнта

Маркетинг у туристичній галузі – серйозний виклик, адже клієнти завжди різні й з різних міст, країн чи навіть материків. Кожен власник бізнесу чи менеджер постійно ставить перед собою питання:

Як розширити бізнес?

Де відкрити новий готель, ресторан тощо?

Які нові послуги можуть зацікавити моїх клієнтів?

Чи ефективна реклама мого бізнесу?

Команда Big Data в Київстар може дати чітку відповідь на кожне з цих питань. І не важливо, питає про це велика компанія чи невеликий локальний бізнес. Оператор мобільного зв’язку з майже 26 мільйонами абонентів пропонує вам побудувати портрет клієнта на основі аналізу великих даних.

Як це працює

Для портрета клієнта потрібен певний набір його знеособлених характеристик. А саме:

стать;

вік;

рівень доходу;

соціальний статус;

сімейний стан;

наявність дітей;

місце проживання;

як часто клієнт подорожує за кордон;

чи має він авто;

які в нього звички, інтереси тощо.

Сформований портрет клієнта допомагає зробити пропозицію більш релевантною.

Важливо зазначити, що 90% абонентів Київстар знеособлені, це абоненти передплаченого зв`язку. На підставі аналізу великих даних Київстар розробляє моделі, які з високою точністю визначають профіль абонента. На підставі цих моделей мобільний оператор допомагає визначити правильний сегмент для продуктів чи послуг бізнес замовників, а також надає таку послугу як таргетовані SMS-розсилки.



Пропоновані сервіси та послуги на основі Big Data створені мобільним оператором. В роботі з даними компанія дотримується Законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних" і не передає та не продає персональні дані абонентів, зокрема й записи розмов, тексти SMS/MMS та історію браузера третім особам. Усі аналітичні моделі з використанням Big Data будуються на основі знеособлених даних.

Достукатися до клієнта

2020 року лише на рекламу в медіа світовий бізнес витратив, за даними Statista, 578 мільярдів доларів. Тим часом далеко не вся реклама досягла своєї цільової аудиторії. Як установило дослідження європейських ринків, лише близько половини реклами знаходить потенційного клієнта. Решта – марнування коштів.

Припустімо, готель у Карпатах хоче привабити фанатів активного відпочинку, адже поруч – гори, річка, безліч розваг. Однак потенційні клієнти готелю живуть у різних містах України, тож реклама на радіостанціях, білбордах чи в соцмережах може виявитись готелю не по кишені. Та й навіщо такі видатки, якщо є дешевший спосіб напряму зв’язатися зі своєю аудиторією?

Готель може здешевити свою рекламу та зробити більш ефективною / Фото uvidpustku.com

За допомогою таргетованих SMS-розсилок можна без великих інвестицій у маркетинг достукатися до своєї цільової аудиторії.

Чому доступно? Ви інвестуєте кошти у рекламу, яка точно "дійде" до клієнта.

Ви інвестуєте кошти у рекламу, яка точно "дійде" до клієнта. Чому ефективно? Бо, по-перше, ви пропонуєте свій продукт чи послугу клієнтові, який у ній уже зацікавлений. А по-друге, люди звертають увагу на SMS, адже зазвичай це важливі для них повідомлення – від пошти, банку чи служби доставки.

Детальніше Новий "старий" маркетинг: як SMS-розсилка та Big Data допомагають масштабувати бізнес

Проводите акцію, щоб привабити клієнтів? Розкажіть про неї SMS-розсилкою саме тим, кому вона буде найцікавіша, за допомогою Віg Data від Київстар Бізнес та платформи для самостійних SMS-розсилок Business Data Solution.

Чому туризм важливий для міст

Зробити своє місто туристичним не лише в інтересах турагентств, готелів чи ресторанів, а й усієї громади та міста. Насправді туризм – це серйозна галузь економіки, на яку припадає понад 15% ВВП у 44 країнах світу. Наприклад, США заробляють на туризмі 1,8 трильйона доларів, що становить 8,6% від ВВП країни, за даними World Travel & Tourism Council.

Навіть українські міста входили в топ найвідвідуваніших міст світу. Зокрема, Львів 2018 року потрапив на 80-ту сходинку в рейтингу Euromonitor. Того ж року туристи витратили у Львові понад 150 мільйонів гривень. Отже, туристична галузь є корисною для міста: вона розвиває інфраструктуру, створює робочі місця й приносить місту кошти на поточні потреби.



Львів заробляє на туристах / Фото vik.loginova

Алгоритми Big Data допомагають з аналізом туристичного потенціалу. Оператор мобільного зв’язку в знеособленому вигляді (тобто без імен та прізвищ) аналізує мобільність населення, тобто коли абоненти переміщується країною, сигнали базових станцій фіксуються та збираються у великі масиви даних. Проаналізувавши такий масив даних, аналітики Київстар будують прогнози й визначають туристичний потік міста або регіону.

Що з даними робити

Наприклад, ви легко визначите, до якої з історичних пам’яток туристи збайдужіли, а яка, навпаки, уже не витримує напливу відвідувачів. Маючи цю інформацію, місто може прийняти рішення щодо реставрації пам’ятки або її додаткової промоції.

туристи збайдужіли, а яка, навпаки, уже не витримує напливу відвідувачів. Маючи цю інформацію, місто може прийняти рішення щодо реставрації пам’ятки або її додаткової промоції. Також дані можуть показати, що українці, приміром, охоче відвідують морські курорти в липні – серпні, а в червні, навіть якщо погода дозволяє, більше сидять по домівках. Спираючись на цю інформацію, курортні міста можуть організувати фестивалі чи інші заходи в червні, щоб привабити туристів та розпочати гарячий сезон раніше.

Київстар пропонує безліч рішень на основі великих даних. Так, за допомогою Heatmap (теплових карт) можна визначати найпопулярніші маршрути туристів. А за допомогою тригерних SMS-розсилок сповіщати туристів про ваші послуги, коли вони поруч з вашим готелем, магазином чи рестораном.

Big Data залишається для Київстар стратегічним бізнес-напрямом. Потенціал у нього – величезний. Адже аналітика допомагає в розвитку розумних екосистем, у тому числі міських, зокрема щодо туристичного потенціалу чи поліпшення інфраструктури. Київстар має всі необхідні для розвитку напрямку ресурси: дані, високотехнологічне обладнання, команду аналітиків і дата-саєнтистів, інноваційні технології та можливості,

– коментує директор із розвитку нових напрямів бізнесу Київстар Ілля Польшаков.

Містам важливо залучати туристів так само як будь-якому магазину одягу спонукати клієнта купити товар саме в нього. Туристи роблять великий внесок в бюджет того міста, куди подорожують. На ці кошти міста або регіони ремонтують дороги, розвивають інфраструктуру, будують нові готелі та поліпшують життя не тільки туристів, але і містян. З великими даними приймати рішення, що покращити в регіоні або місті та куди інвестувати бюджетні кошти, стає легше та ефективніше, адже вони приймаються ґрунтовно, а не навмання.

Як дізнатися більше про свого клієнта, щоб зробити саме ту пропозицію, на яку він охоче пристане? Побудуйте портрет ідеального клієнта й розширте наявну базу контактів завдяки технологіям Віg Data від Київстар Бізнес.