У Цукерберга є козел, якого він назвав Біткойн: фото підірвало мережу

Мільярдер Марк Цукерберг підірвав фейсбук своїм новим дописом. Він опублікував фото 2 своїх козлів. Запевнив, що одного з них звати Біткоїн.

Цукерберг не пояснив, чому саме вирішив обрати таке ім'я. Другу тварину він назвав Макс.

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Що цікаво, фото тварин зібрало удвічі більше реакцій, ніж знімок його дітей. Козлів вподобали 1,3 мільйона користувачів.

У коментарях активно обговорюють та жартують з ім'я. Люди навіть надсилають фото своїх тварин та пропонують Цукербергу "дружин для його козлів".

Тварини Цукерберга: цікаво