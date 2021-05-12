Цукерберг не пояснив, чому саме вирішив обрати таке ім'я. Другу тварину він назвав Макс.
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Що цікаво, фото тварин зібрало удвічі більше реакцій, ніж знімок його дітей. Козлів вподобали 1,3 мільйона користувачів.
У коментарях активно обговорюють та жартують з ім'я. Люди навіть надсилають фото своїх тварин та пропонують Цукербергу "дружин для його козлів".
Тварини Цукерберга: цікаво
- Ще в 2011 році у ЗМІ обговорювали дивне рішення Цукерберга. Він вирішив вживати м'ясо тільки тих тварин, яких вб'є сам.
- Ба більше, Цукерберг навіть навчався у фермерів, як правильно забивати тварин.
- Тоді Цукерберг розводив кіз, курей та свиней. Одного разу він опублікував у соцмережі фото вбитої курки. Це було не для розваги – мільярдер під фото поділився рецептом приготування.