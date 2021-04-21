"Флойд не повернеться": Цукербег, Безос та інші бізнесмени відреагували на вирок вбивці

Поліцейського Дерека Шовіна суд визнав винним у вбивстві Джорджа Флойда, яке трапилось у травні 2020 року. Тоді він з жорстокістю коліном придушив темношкірого американця. Найвищі американські керівники бізнесу швидко відреагували на рішення суду.

Багато з них висловились, що це рішення – лише початок боротьби з інституційним расизмом. Вони закликали до активніших дій.

До теми У США ексофіцера Шовіна визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда

Марк Цукерберг, Facebook

Всього за кілька хвилин після оголошення вироку генеральний директор Facebook Марк Цукерберг опублікував свої думки, що стосувалися Флойда та його оточення.



Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг / Фото Panoramic

Він додав, що вирок був "частиною більшої боротьби проти расизму та несправедливості". Напередодні винесення вироку Facebook оголосив нові правила модерування контенту. У мережі "видалять контент, який вихваляє, святкує або висміює смерть Джорджа Флойда".

Джефф Безос, Amazon

Керівництво компанії Amazon написало у твітері, що цей вирок був "невеликою, але важливою перемогою в масштабній боротьбі проти расизму та соціальної несправедливості".



Генеральний директор Amazon Джефф Безос / Фото Getty Images

Тім Кук, Apple

Генеральний директор Apple Тім Кук написав у твітері цитату Мартіна Лютера Кінга-молодшого: "Справедливість для чорношкірих людей не буде надходити в суспільство лише через рішення судів чи фонтанів політичного ораторського мистецтва".



Генеральний директор Apple Тім Кук / Фото Getty Images

"Справедливість для чорношкірих неможливо досягти без радикальних змін у структурі нашого суспільства", – написав Кук.

Мелінда та Білл Гейтс, Microsoft

Дружина мільярдера Білла Гейтса – Мелінда – разом із чоловіком написала, що вирок – "лише початок".

"Як би важливо це не було, але вирок не був справедливістю. Якби це було так – Джордж Флойд був би живий сьогодні", – написала вона.



Мелінда та Білл Гейтс / Фото geektimes

Бред Сміт, президент Microsoft

Президент Microsoft Бред Сміт сказав, що "націю чекає довгий шлях, перш ніж вона встановить справедливість, яку заслуговують чорношкірі американці".



Президент Microsoft Бред Сміт / Фото Bloomberg

Він додав, що "жодне судове рішення не може повернути Флойда до життя або повернути назад біль і травми, пережиті його сім'єю, які все ще відчуваються по всій країні та в усьому світі". Однак цей вирок був "кроком вперед у визнанні болючих істин".

Кевін Джонсон, Starbucks

У листі до американських партнерів генеральний директор Starbucks Кевін Джонсон висловив свою думку. "Вирок не заспокоїть напруженого горя, втоми та розчарування, які відчувають багато наших чорношкірих та афроамериканських партнерів", – сказав він.



Генеральний директор Starbucks Кевін Джонсон / Фото ABC

Він визнав, що вердикт є кроком вперед у підзвітності, поки американці не зіткнуться з потворними реаліями та корінними причинами.

"Ми не можемо сидіти збоку ні як окремі особи, ні як компанія", – додав він.

Ерік Юань, Zoom

Генеральний директор Zoom Ерік Юань заявив, що вівторок був "значущим у досягненні справедливості, хоча чорношкірі громади продовжують зазнавати цілеспрямованих актів насильства".



Генеральний директор Zoom Ерік Юань / Фото Zoom

Він закликав працівників дбати про своє психічне здоров'я та звертатися до менеджерів, якщо їм потрібна підтримка.

Джек Дорсі, Twitter

Twitter закликав людей "продовжувати поглиблювати солідарність та відданість боротьбі з расовою несправедливістю".



Джек Дорсі / Фото wgoqatar

Дара Хосровшахі, Uber

"Сьогодні це підзвітність і важливий крок на шляху до справедливості. Однак це лише один крок", – написав у твітері Дара Хосровшахі.

"Я продовжую пам'ятати про сім’ю Джорджа Флойда – несправедливість їх втрати не зміниться через цю новину. Нам усім треба робити більше", – підсумував він.



Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі / Фото flickr