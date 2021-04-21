"Флойд не повернеться": Цукербег, Безос та інші бізнесмени відреагували на вирок вбивці

Джерело:Business Insider
Поліцейського Дерека Шовіна суд визнав винним у вбивстві Джорджа Флойда, яке трапилось у травні 2020 року. Тоді він з жорстокістю коліном придушив темношкірого американця. Найвищі американські керівники бізнесу швидко відреагували на рішення суду.
Багато з них висловились, що це рішення – лише початок боротьби з інституційним расизмом. Вони закликали до активніших дій.
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Всього за кілька хвилин після оголошення вироку генеральний директор Facebook Марк Цукерберг опублікував свої думки, що стосувалися Флойда та його оточення.
Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг / Фото Panoramic
Він додав, що вирок був "частиною більшої боротьби проти расизму та несправедливості". Напередодні винесення вироку Facebook оголосив нові правила модерування контенту. У мережі "видалять контент, який вихваляє, святкує або висміює смерть Джорджа Флойда".
Керівництво компанії Amazon написало у твітері, що цей вирок був "невеликою, але важливою перемогою в масштабній боротьбі проти расизму та соціальної несправедливості".
Генеральний директор Amazon Джефф Безос / Фото Getty Images
Генеральний директор Apple Тім Кук написав у твітері цитату Мартіна Лютера Кінга-молодшого: "Справедливість для чорношкірих людей не буде надходити в суспільство лише через рішення судів чи фонтанів політичного ораторського мистецтва".
Генеральний директор Apple Тім Кук / Фото Getty Images
"Справедливість для чорношкірих неможливо досягти без радикальних змін у структурі нашого суспільства", – написав Кук.
Дружина мільярдера Білла Гейтса – Мелінда – разом із чоловіком написала, що вирок – "лише початок".
"Як би важливо це не було, але вирок не був справедливістю. Якби це було так – Джордж Флойд був би живий сьогодні", – написала вона.
Мелінда та Білл Гейтс / Фото geektimes
Президент Microsoft Бред Сміт сказав, що "націю чекає довгий шлях, перш ніж вона встановить справедливість, яку заслуговують чорношкірі американці".
Президент Microsoft Бред Сміт / Фото Bloomberg
Він додав, що "жодне судове рішення не може повернути Флойда до життя або повернути назад біль і травми, пережиті його сім'єю, які все ще відчуваються по всій країні та в усьому світі". Однак цей вирок був "кроком вперед у визнанні болючих істин".
У листі до американських партнерів генеральний директор Starbucks Кевін Джонсон висловив свою думку. "Вирок не заспокоїть напруженого горя, втоми та розчарування, які відчувають багато наших чорношкірих та афроамериканських партнерів", – сказав він.
Генеральний директор Starbucks Кевін Джонсон / Фото ABC
Він визнав, що вердикт є кроком вперед у підзвітності, поки американці не зіткнуться з потворними реаліями та корінними причинами.
"Ми не можемо сидіти збоку ні як окремі особи, ні як компанія", – додав він.
Генеральний директор Zoom Ерік Юань заявив, що вівторок був "значущим у досягненні справедливості, хоча чорношкірі громади продовжують зазнавати цілеспрямованих актів насильства".
Генеральний директор Zoom Ерік Юань / Фото Zoom
Він закликав працівників дбати про своє психічне здоров'я та звертатися до менеджерів, якщо їм потрібна підтримка.
Twitter закликав людей "продовжувати поглиблювати солідарність та відданість боротьбі з расовою несправедливістю".
Джек Дорсі / Фото wgoqatar
"Сьогодні це підзвітність і важливий крок на шляху до справедливості. Однак це лише один крок", – написав у твітері Дара Хосровшахі.
"Я продовжую пам'ятати про сім’ю Джорджа Флойда – несправедливість їх втрати не зміниться через цю новину. Нам усім треба робити більше", – підсумував він.
Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі / Фото flickr