У п'ятницю, 23 липня компанія GM заявила, що розслідування недавніх загорянь акумуляторів цих автомобілів вказало на те, що основною причиною самозаймання є виробничий дефект в одному з елементів акумулятора.

До теми Пляжні парасольки, мовні курси та зимова гума: як продавати більше в будь-який сезон

Попереднє відкликання не розв'язало проблеми

В рамках попереднього відкликання, розпочатого в листопаді, власникам 69 тисяч автомобілів Bolt було рекомендовано отримати оновлення програмного забезпечення, яке відстежує стан літій-іонної батареї та фіксує будь-які потенційні проблеми.

За словами представника компанії, з моменту останнього відкликання компанія GM отримала дані про те, що принаймні одна пожежа батареї трапилась в авто, який отримав оновлення програмного забезпечення. В цілому у компанії повідомили, що їм відомо про 8 випадків самозаймання та 2 травмовані особи, на щастя обійшлось без жертв.

На жаль, оновлення програмного забезпечення виявилося не повністю ефективним для усунення загрози безпеки автомобіля, тому і проводиться другий відгук,

– сказав представник компанії.

Перше зафіксоване самозаймання електромобіля GM було в Україні

До речі перший випадок самозаймання електромобілів Chevrolet Bolt трапився саме в Україні у вересні 2019 року. За даними ЗМІ, автомобіль спалахнув невдовзі після заряджання.

Дивіться відео пожежі Chevrolet Bolt в Україні

Що планує зробити GM для безпеки користувачів

Представники компанії наголосили на тому, що усунення несправності буде містити деякі зміни в апаратному забезпеченні батареї, проте повну процедуру заходів під час відкликання ще не визначено.

Станом на зараз, власникам електромобілів Bolt у компанії радять заряджати свої автомобілі до рівня не вище 90%. Черговою рекомендацією, яка на думку GM мала б убезпечити власників авто від проблем, це не їздити на автомобілях із запасом ходу менш як 70 миль (близько 110 кілометрів). Крім того, за словами компанії, власники електромобілів повинні відразу після зарядки залишати автомобіль на вулиці та не залишати його на зарядку на всю ніч.

Чи справді причина пожеж в акумуляторах LG

LG Energy Solution, підрозділ корейської компанії LG Group є постачальником акумуляторних елементів для електромобіля Bolt. Проте представники LG не відреагували на прохання ЗМІ прокоментувати потенційні дефекти у їх акумуляторах.

До теми Нова ініціатива Ілона Маска розлютила власників електромобілів Tesla

Але достовірно відомо, що GM переходить на виробництво власних батарей у форматі спільного підприємства з LG – компанії зараз будують завод з виробництва батарей в Огайо. Представники GM заявили, що компанія також планує побудувати ще три заводи з виробництва батарей в США.

Через самозаймання електромобілів проблеми не тільки у GM

Минулого року в інших автомобільних компаній також були проблеми з пожежами, пов'язаними з літій-іонними батареями, що використовуються електромобілях. Ford Motor, Hyundai Motor і BMW AG минулого року також відкликали нові моделі електромобілів.