За словами співвласника "ЗТ-Інвест" Геннадія Корбана, роздрібна мережа компанії тепер повинна припинити реалізацію своєї продукції під торговою маркою "Цитрус". Проте представники "Цитрус" заявили, що компанія, проти якої було подано цей позов, не входить до групи компаній "Цитрус", сам "Цитрус" не використовує такі торгові марки, а магазини продовжать працювати у штатному режимі.

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Рішення суду

Суд заборонив будь-яку діяльність під товарними знаками як кирилицею, так і латиницею, зокрема "CITRUS" та "CITRUS discount". Крім того, хостингову компанію "Інтернет Інвест" зобов'язали встановити у Реєстрі доменних імен режими clientHold та serverHold для доменного імені citrus.ua, а також заборонити будь-які дії із сайтом до повного розв'язання судового спору.

Реакція "Цитрус"

Представники "Цитрус" заявили, що торгова марка, яку Геннадій Корбан прикріпив до свого допису у фейсбуці, не є спірною і належить зовсім іншій компанії на законних підставах, а рішення суду не вплине на роботу ритейлера.

Швидкість винесення рішення дозволяє задуматись про те, що суддю ввели в оману, оскільки відповідача не було повідомлено про розгляд справи, не було на засіданні, і він не зміг донести судді свою позицію,

– заявили у "Цитрус".

Крім того, на переконання компанії, "приватні виконавці", що так прагнули виконувати рішення суду, не мають повноважень його виконувати. До слова, "Цитрус" вже подав необхідні процесуальні документи для оскарження рішення. На дії виконавців подано скарги до правоохоронних органів, а також до Міністерства юстиції.

Контекст