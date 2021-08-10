Дефіцит нових автомобілів та скорочення виробництва збільшує ціновий тиск на старі моделі. Середня вартість вживаного авто на ринку США у другому кварталі 2021 року склала 25 410 доларів, що на 21% дорожче, ніж за відповідний період минулого року.

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Дефіцит мікросхем

Автогігант Ford, якому довелось скорочувати виробництво через дефіцит деталей, не зміг випустити близько 700 тисяч нових автівок .

. Компанія General Motors через проблеми з поставками навіть закривала свої складальні заводи у деяких північноамериканських регіонах;

у деяких північноамериканських регіонах; У Nissan вже заявили, що цьогоріч вони випустять на півмільйона менше нових авто, ніж було заплановано.

Згідно з травневим звітом консалтингової компанії AlixPartners, дефіцит електронних чипів обійдеться автовиробникам цьогоріч у близько 110 мільярдів доларів збитків.

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Вплив на вторинний ринок

Нестача нових авто на первинному ринку автоматично підвищує ціну на вторинному. Так, компанія Ерні Гарсії Caravana, яка займається продажем вживаних авто, отримала 45 мільйонів доларів чистого прибутку за другий квартал 2021 року. Загальний дохід компанії виріс на 198% у порівнянні з минулим роком.

Важко сказати, коли ціни на вживані авто почнуть знижуватись. За моїми прогнозами, це може тривати від 6 до 12 місяців,

– коментує ситуацію Гарсія.

Нестача нових моделей авто спричинила більший попит на вживані, що дало можливість посередникам підвищити їх вартість. Експерти переконані, що навіть якщо поставки мікросхем повністю відновляться, на зниження цін на вторинному ринку доведеться чекати ще кілька місяців.