Це повідомлення від Ілона Маска надійшло у відповідь на допис одного з користувачів соцмережі твіттер, який написав, що йому не подобається "напрямок", в якому рухається компанія, "підвищуючи ціни на транспортні засоби, але видаляючи такі функції, як система підтримки поясниці для моделі Y".
Також користувач висловив розчарування у тому, що за окремими даними, автомобілі Tesla з системою автономного керування авто піднімуться у вартості на 14 тисяч доларів, без додавання будь-яких додаткових функцій.
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Ціни зростають внаслідок великого тиску на ціновий ланцюжок поставок у цілому по галузі. Особливо сировини,
– відповів генеральний директор Tesla і SpaceX.
За повідомленням видання Electrek, у другій половині травня Tesla підняла на ціни на свої моделі 3 та Y. Це було п'яте підвищення цін на моделі за кілька місяців. Тепер цінник на дані моделі у США стартує з позначки 40 тисяч доларів.
Що змушує Tesla підіймати ціни на автомобілі
Світова автопромисловість сильно постраждала від проблем з ланцюгами поставок, зокрема, через дефіцит комп'ютерних чіпів зумовлений пандемією COVID-19.
- Очікується, що дефіцит напівпровідників обійдеться світовій автомобільній промисловості у 2021 році в 110 мільярдів доларів.
- Минулого місяця Ілон Маск вже заявляв, що проблеми з ланцюгами поставок викликають "шалені труднощі", а дефіцит чіпів вплинув на виробничі цілі Tesla. Нещодавно Маск написав у своєму профілі твіттер, що дату доставки Tesla Model S Plaid, найшвидшого автомобіля виробника, було перенесено на тиждень до 10 червня.
- Зараз Tesla веде переговори щодо попередньої оплати поставок комп'ютерних чіпів та розглядає можливість придбання власного заводу із виготовлення чіпів.