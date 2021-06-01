Це повідомлення від Ілона Маска надійшло у відповідь на допис одного з користувачів соцмережі твіттер, який написав, що йому не подобається "напрямок", в якому рухається компанія, "підвищуючи ціни на транспортні засоби, але видаляючи такі функції, як система підтримки поясниці для моделі Y".

Також користувач висловив розчарування у тому, що за окремими даними, автомобілі Tesla з системою автономного керування авто піднімуться у вартості на 14 тисяч доларів, без додавання будь-яких додаткових функцій.

До теми Автоматизувати не можна залишити, або Як управляти машинами на відстані

Ціни зростають внаслідок великого тиску на ціновий ланцюжок поставок у цілому по галузі. Особливо сировини,

– відповів генеральний директор Tesla і SpaceX.

За повідомленням видання Electrek, у другій половині травня Tesla підняла на ціни на свої моделі 3 та Y. Це було п'яте підвищення цін на моделі за кілька місяців. Тепер цінник на дані моделі у США стартує з позначки 40 тисяч доларів.

Що змушує Tesla підіймати ціни на автомобілі

Світова автопромисловість сильно постраждала від проблем з ланцюгами поставок, зокрема, через дефіцит комп'ютерних чіпів зумовлений пандемією COVID-19.