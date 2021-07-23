Впродовж переважної частини поточного року виробники смартфонів уникали перебоїв із запчастинами, з якими зіткнулися автовиробники, виробники персональних комп'ютерів і побутової техніки

Цікаво Нові ринки та бізнес без меж: успішний досвід Amazon, Virgin Group і Київстар

Виробники телефонів закуповують ключові деталі приблизно на пів року вперед, але тепер ці запаси значно скоротилися.

Зменшення поставок та обмеження ринків збуту

Для Samsung Electronics Co. найбільшого у світі виробника смартфонів, проблеми з поставками ключових деталей призвели до 20-відсоткового зниження поставок у порівнянні з попереднім кварталом.

Компанія Google, що належить Alphabet Inc. заявила, що її пристрій Pixel 5a 5G буде доступний тільки в США і Японії, в той час, як моделі попереднього року пропонувались у значно більшій кількості країн.

Xiaomi ще у квітні запустила Mi 11 Ultra в продаж в Індії. Але через проблеми із комплектуючими продажі були відкладені, і тільки на початку липня телефон став доступний для придбання.

Багато галузей промисловості у світі постраждали від нестачі чипсетів,

– сказав представник Xiaomi.

До теми Такого не було за час існування, – Маск сказав, що у Tesla є "шалені труднощі"

Виробники преміальних моделей смартфонів поки не відчувають значних проблем

Проблеми з поставками чіпів нерівномірно розподіляються по всій індустрії смартфонів. Для прикладу Apple Inc., на частку якої припадає близько шостої частини з 1,3 мільярда смартфонів, які щорічно продаються у світі, поки що уникла проблем з поставками чипсетів.

Проте понад 80% індустрії смартфонів і надалі відчуває брак комплектуючих елементів.

Зверніть увагу Тім Кук попередив про дефіцит продуктів Apple: яких саме

Невтішні прогнози скорочення поставок

Світові поставки смартфонів досягли мінімуму у квітні – червні минулого року через пандемію COVID-19. За перші три місяці 2021 року поставки зросли на 20% в порівнянні з роком раніше і на 4% в порівнянні з таким самим періодом 2019 року.

Дефіцит чипсетів вже призвів до падіння поставок смартфонів / Фото Twitter

Проте аналітики очікують, що в другому кварталі 2021 року загальногалузеві поставки впадуть на 10% в порівнянні з першим кварталом. Дефіцит комплектуючих стримує зростання і може стати більш відчутним фактором впливу на кількість поставок у другій половині року.

За словами галузевих аналітиків, більша частина телефонної індустрії зазнає найбільших труднощів із закупівлею чіпів управління живленням, драйверів дисплея, процесорів, а також чипсетів 4G і 5G.

Зростання цін на смартфони неминуче

Підвищення цін на компоненти, викликане дефіцитом чіпів, вже призвело до підвищення цін на пристрої. Середня оптова ціна на телефони по всьому світу зросла на 5% у квітні – червні поточного року. Це більше ніж вдвічі вища динаміка зросту ціни на смартфони за останні роки, коли ціни зростали не більше ніж на 2% за аналогічні періоди.

Зростання цін вже розпочалось / Фото Twitter

У березні китайська компанія Xiaomi представила в Індії свій останній флагманський пристрій під назвою Redmi Note 10 за ціною близько 161 долара. Але станом на липень місяць телефон продається вже за ціною 174 долари, що приблизно на 8% вище початкової ціни.