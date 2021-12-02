Ціна кави сягла піку останніх 10 років: виробники дають невтішні прогнози

Світові ціни на каву побили рекорд останніх 10 років і продовжують рости. 29 листопада грудневі ф'ючерси сягли вартості 1,06 доларів за кілограм.

Наразі ціна кави є найвищою з 2011 року. Тоді вартість підскочила до 3 доларів за кілограм через несприятливу погоду у Бразилії.

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Чому ціни зросли

Безліч бразильських плантацій цьогоріч постраждали через заморозки та посуху. Зміна погоди зіпсувала врожай на весь 2022 рік. Крім того, на кавовий ринок вплинув глобальний збій у ланцюжках постачання, адже компанії-виробники та обсмажувачі зерен часто розташовані у різних країнах.

Підливають масла у вогонь і внутрішні проблеми у країнах-експортерах – Ефіопія, зокрема, перебуває на порозі громадянської війни, а у В'єтнамі невпинно зростає кількість випадків інфікування COVID-19.

Кавові ф'ючерси / Інфографіка CNBC

Чого чекати

Міжнародна асоціація кави, до якої входить низка компаній-виробників тонізуючого напою, назвала еталонною ціною 2,07 доларів за фунт зерна. Це на 85% більше, ніж торік. Щоб адаптуватись до змін, кавовим компаніям потрібно щонайменше 2 роки.

До слова, виробники прагнуть розпродати усі свої запаси за вищими цінами, ніж до пандемії. Складські залишки згодом скоротяться, а аналітики прогнозують, що нестабільність на ринку кави збережеться щонайменше до 2023 року.