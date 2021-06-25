Цілодобова доставка Glovo вже у п'яти містах України: що і де можна замовити вночі

Сервіс Glovo почав працювати цілодобово в Києві, Харкові, Львові та Дніпрі. В Одесі Glovo перейшов на цілодобовий режим роботи ще 8 червня поточного року. Що саме і звідки доставлятиме Glovo вночі.

Кур'єри Glovo будуть цілодобово доставляти замовлення в межах тих же зон, які покриває сервіс в денний час доби. Вартість доставки залишиться незмінною. Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Що і де можна буде замовити цілодобово

У нічний час користувачі зможуть замовляти доставку продуктів з супермаркетів, страв з ресторанів, ліків з аптек.

Сервіс Glovo запустився в Україні в жовтні 2018 і вже представлений в 33 містах — Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі, Вінниці, Полтаві, Миколаєві, Херсоні, Чернігові, Черкасах, Житомирі, Івано-Франківську, Чернівцях, Сумах, Вишневому, Борисполі, Броварах, Кривому Розі, Тернополі, Рівному, Кропивницькому, Бучі, Ірпені, Вишгороді, Луцьку, Хмельницькому, Кременчуці, Ужгороді, Маріуполі, Умані.

У Києві та Львові користувачі можуть замовити доставку з ресторанів Macdonald’s, KFC і мережі супермаркетів АТБ.

Також мешканці Києва зможуть цілодобово замовляти

продукти з мережі супермаркетів Сільпо

ліки з мережі аптек АНЦ і Liki24,

страв з ресторанів Banya club, Brooklynpizza, Me.Kava, Smilefood, Snak hot doner, Sushi X, The Burger, БПШ і кафе при АЗС Time-cafe, Socar, Socar Buta Cafe, OKKO Cafe.

Жителям Львова доступна опція замовлення:

нічної доставки їжі з ресторанів I love kebab ,

, продуктів з магазинів мережі АЗС ОККО.

З переходом на режим 24/7 користувачі сервісу мають доступ до доставки чого-небудь в будь-який час, партнери мають більше замовлень, кур'єри Glovo отримують більше бонусів за нічні доставки, а сервіс отримує комісійні за свої послуги,

– зазначив генеральний менеджер Glovo в Україні Дмитро Расновскій.