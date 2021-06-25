Кур'єри Glovo будуть цілодобово доставляти замовлення в межах тих же зон, які покриває сервіс в денний час доби. Вартість доставки залишиться незмінною. Про це йдеться в повідомленні компанії.
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Що і де можна буде замовити цілодобово
У нічний час користувачі зможуть замовляти доставку продуктів з супермаркетів, страв з ресторанів, ліків з аптек.
У Києві та Львові користувачі можуть замовити доставку з ресторанів Macdonald’s, KFC і мережі супермаркетів АТБ.
Також мешканці Києва зможуть цілодобово замовляти
- продукти з мережі супермаркетів Сільпо
- ліки з мережі аптек АНЦ і Liki24,
- страв з ресторанів Banya club, Brooklynpizza, Me.Kava, Smilefood, Snak hot doner, Sushi X, The Burger, БПШ і кафе при АЗС Time-cafe, Socar, Socar Buta Cafe, OKKO Cafe.
Жителям Львова доступна опція замовлення:
- нічної доставки їжі з ресторанів I love kebab,
- продуктів з магазинів мережі АЗС ОККО.
З переходом на режим 24/7 користувачі сервісу мають доступ до доставки чого-небудь в будь-який час, партнери мають більше замовлень, кур'єри Glovo отримують більше бонусів за нічні доставки, а сервіс отримує комісійні за свої послуги,
– зазначив генеральний менеджер Glovo в Україні Дмитро Расновскій.