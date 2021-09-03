Цифровізація українського туристичного бізнесу: Google запрошує на безкоштовний онлайн-курс

Google Україна запрошує підприємців туристичної галузі отримати нові цифрові знання завдяки безкоштовному онлайн-курсу "Google для туризму: розвиток бізнесу онлайн". Ініціатива створена у межах зобов'язань компанії підтримувати місцевий бізнес в Україні та допомогти йому відкрити власний потенціал за допомогою технологій, інструментів та навчальних ресурсів Google.

Це вже не перша подібна ініціатива компанії – навесні 2021 року було успішно проведено серію тренінгів, і 98% учасників відмітили практичність та корисність курсу. Другий етап розроблено спеціально для малого та середнього туристичного бізнесу, включаючи готельно-ресторанний сектор.

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Що відомо про онлайн-курс від Google Україна

Місцевий бізнес є надважливим для розвитку українського суспільства, однак пандемія внесла суттєві корективи та змусила власників підприємств адаптовуватись до нових умов. Наразі життєво необхідними для бізнесу є цифрові навички, які допомагають залишатись на плаву, просувати власну справу та відповідати сучасним вимогам ринку.

Упродовж онлайн-курсу учасники зможуть дізнатись, як розширити свій бізнес, створити та розвивати сайт компанії, а також ефективно використовувати цифрові інструменти для маркетингу та налаштування робочих процесів.

Структура курсу "Google для туризму: розвиток бізнесу онлайн"

Курс складається із 7 щотижневих онлайн-тренінгів. Об'єм навчання – 18 годин практичних занять від експертів таких галузей:

реклама;

соціальні медіа;

оптимізація сайтів;

фотографування;

інструменти Google.

За словами організаторів, онлайн-курс підійде як для початківців, так і для досвідчених онлайн-підприємців. Перше заняття відбудеться вже 9 вересня 2021 року о 16:00, а зареєструватись на "Google для туризму: розвиток бізнесу онлайн" може кожен охочий за посиланням.