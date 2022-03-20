Цифрова блокада Росії триває: продуктова компанія Netcracker йде з ринку країни-агресорки
Джерело:телеграм Михайла Федорова
Американська продуктова компанія Netcracker йде з ринку Росії. Передовий розробник IT-рішень для телеком-операторів зупиняє у країні-агресорці продажі та інвестиції, закриває навчальні центри і припиняє найм людей.
Зазначається, що при цьому компанія продовжує роботу в Україні – тут у Netcracker працює великий R&D (Research & Development). Про це на своїй сторінці у телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Netcracker приділяла особливу увагу навчальним центрам для студентів – це було важливою складовою процесу найму для компанії. Людей навчали з нуля і брали на роботу. Проте відтепер таких центрів на Росії не буде.
Що відомо про компанію NetcrackerNetcracker Technology – розробник унікальних IT-рішень для телеком-операторів по всьому світу. Створює десятки інноваційних продуктів і є світовим лідером у галузі рішень BSS/OSS, готових до використання у хмарі.
Додамо, що клієнтами Netcracker були десятки великих російських компаній. Втім тепер передові світові продукти і рішення, через повномасштабну війну Росії проти України, будуть їм недоступні.
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