Джеррі Лі потрапив на стажування в компанію Google, навчаючись у коледжі, а потім отримав роботу. Сам хлопець вважає, що цього не сталося б, якби не його лист та тривала підготовка до співбесіди.

Компанія Google у 2017 році проводила стажування за програмою BOLD ("Побудова можливостей для лідерства та розвитку"). Це 10 – 12-тижневе стажування для студентів. Учасники можуть вибирати між такими напрямками, як маркетинг, продаж, підтримка та аналітика. Кожен має свого наставника, команду та проєкт.

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Я працював ранніми ранками та пізніми вечорами, щоб вивчити різні норми ділової культури та, що важливіше, об'єднатись з іншими, щоб вплинути на бізнес,

– сказав Джеррі Лі.

Відразу після закінчення університету Лі розпочав штатну роботу в Google як аналітик. Протягом 3 останніх років він зростав по кар'єрній драбині, ставши стратегом, а потім менеджером зі стратегій та операцій. Це привело його до посади Головного операційного директора, проте вже в іншій компанії – Lucid Software.

Як Джеррі Лі потрапив у Google

Який досвід мав Лі

Коли Лі подав заявку в Google, у нього був всього один рік досвіду роботи – бізнес-аналітиком у компанії Rapid7.

– бізнес-аналітиком у компанії Rapid7. Проте на той час він вже пройшов 4 стажування в інших компаній, що також є корисним досвідом.

Як Лі написав свого листа

Секрет успіху Джеррі Лі у тому, що він написав листа, який хотіли бачити співробітники Google.

Лист Лі був відповіддю на вакансію зі стажування. Він уважно дослідив вимоги до кандидата і розписав, що в нього є всі відповідні навички, підкріпивши це фактами: відповідним досвідом, освітою чи іншими прикладами.

Як Лі пройшов співбесіду

Лист забезпечив Джеррі Лі співбесіду, але для того, щоб отримати роботу, потрібно було ще постаратися.

Перш ніж йти на співбесіду, Лі провів власні дослідження про компанію.

Я переконався, що знаю відповідні ключові та модні слова, і використовував їх у своїх відповідях на інтерв'ю,

– сказав він.

Щодня Лі читав технічні новини, щоб на співбесіді показати, що обізнаний у сфері. Це йому знадобилося – у розмові про машинне навчання він використав приклад компанії Facebook, яка запустивши віртуального помічника, масштабувала бізнес.

Друге, що, на думку Лі, допомогло йому потрапити на стажування, – це спілкування.

Я використовував LinkedIn для спілкування з попередніми стажерами BOLD і просив у них поради,

– сказав він.

Вони порадили йому показати свою "гуглійність" – іншими словами дати зрозуміти, які риси він принесе в компанію, що зробить його чудовим кандидатом для Google.

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