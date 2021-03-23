Це зробило його успішним: Білл Гейтс розповів як він читає книжки

Прочитати книгу одна справа, а почерпнути з неї щось корисне – зовсім інша. Мільярдер Білл Гейтс розповідає які звички дозволяють йому засвоювати інформацію з книжок більш ефективно.

Білл Гейтс читає постійно і відпустка – це лише нагода читати більше. Їдучи на відпочинок, відомий мільярдер зазвичай бере цілий оберемок книжок.

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У відпустці я читаю близько 3 годин на день, тому перебираю багато книг,

– написав Гейтс.

Як читає Білл Гейтс

Конспектування – це один зі способів, яким Білл Гейтс синтезує всю інформацію, яку він читає. За словами Гейтса, він робить примітки до близько 20% книг, які він читає. І хоча це подвоює час, необхідний для прочитання, такий спосіб Гейтс називає ключовим для його навчання.

Коли ви читаєте, ви повинні бути по-справжньому зосереджені. Якщо це нехудожня книга, чи приймаєте ви нові знання і додаєте їх до знань, які у вас вже є,

– запитав Гейтс в інтерв'ю Quartz.

Написання приміток на полях книги допомагає Гейтсу переконатися, що він справді добре замислюється над тим, що в книзі. Наприклад, якщо він не погоджується з чимось, що пише автор, він напише свою точку зору на полях.

Що говорить наука

Дослідження показали, що люди довше зберігають інформацію, коли роблять нотатки від руки, а не за комп’ютером, частково тому, що це вимагає уповільнення.

Інші дослідники виявили, що написання від руки вимагає більшого рівня нервової активності, пов’язаної з когнітивною обробкою та навчанням, що дозволяє мозку кодувати нову інформацію.

Коли ви читаєте більше, стає легше контекстуалізувати та запам'ятовувати інформацію, пояснив Гейтс.

Якщо ви читаєте достатньо, є схожість між речами й це стає легшим. Якщо у вас широкі рамки, то у вас є де все покласти,

– сказав Гейтс.