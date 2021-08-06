Це величезна помилка, – Білл Гейтс про вечері із покійним педофілом

Засновник компанії Microsoft у середу 4 серпня дав коротке інтерв'ю каналу CNN. Зокрема мільярдер прокоментував розлучення із Меліндою Гейтс та його контакти із покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Водночас Білл Гейтс відмовився коментувати, озвучені попередньо у ЗМІ, заяви про пагубні наслідки контактів з Епштейном на його шлюб із Меліндою Френч Гейтс.

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Величезна помилка Білла Гейтса

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс відверто шкодує про свої зустрічі з Джеффрі Епштейном, фінансовим менеджером, якого звинуватили в сексуальному насиллі та торгівлі дітьми.

Це була величезна помилка – проводити з ним час, довіряти йому,

– прокоментував контакти з Епштейном Білл Гейтс.

Також мільярдер наголосив на тому, що зустрічався із Джеффрі Епштейном в надії залучити більше коштів для розв'язання глобальних проблем в охороні здоров'я. Засновник Microsoft додав, що після кількох вечер із покійним Джеффрі Епштейном, він зрозумів, що обіцянки залучення мільярдів на благочинність не мають реального підґрунтя.

Коли стало зрозуміло, що це не реально, ці відносини одразу ж припинились,

– пояснює Білл Гейтс.

Що відомо про Джеффрі Епштейна

У липні 2019 року федеральні прокурори в Нью-Йорку оприлюднили кримінальне обвинувачення, в якому Епштейна обвинуватили в управлінні мережею секс-торгівлі. Також йшлось про сексуальне насильство над десятками неповнолітніх дівчат.

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В минулому Джеффрі Епштейн вже мав аналогічні проблеми. У 2008 році він уклав угоду з федеральними прокурорами в Майамі про непритягнення до відповідальності. Епштейн визнав себе винним за двома звинуваченнями в проституції та відсидів у в'язниці 13 місяців, виплативши компенсацію потерпілим.

У серпні 2019 року Джеффрі Епштейна було знайдено мертвим у камері нью-йоркської в'язниці. Управління головного судмедексперта Нью-Йорка повідомило, що причиною його смерті стало самогубство через повішення.

Сподіваюсь Мелінда залишиться у Фонді, – Білл Гейтс

3-го травня у власному дописі у твітері, оголошуючи про розлучення із Біллом Гейтсом, його колишня дружина Мелінда Френч Гейтс, повідомила, що продовжить діяльність у складі благочинного Фонду Гейтсів.

Ми створили фонд, діяльність якого здійснюється по всьому світу, щоб дати можливість людям вести здорове та продуктивне життя. Ми, як і раніше, поділяємо віру в цю місію і продовжимо нашу спільну роботу у фонді,

– повідомила тоді Мелінда Гейтс.

У інтерв'ю CNN Білл Гейтс висловив великі сподівання на те, що Мелінда Френч Гейтс і надалі буде займатись питаннями благодійності у їх фонді.

Він наголосив, що це безумовно було б краще для діяльності фонду. Адже у його колишньої дружини, зі слів Білла Гейтса, є неймовірно сильні сторони, які допомагають фонду бути кращим.