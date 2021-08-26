Це справжній шок, – топменеджер Amazon переходить у Microsoft

У сфері хмарних сервісів більшість експертів беззаперечно визнають лідерство Amazon Web Services та Microsoft, суперництво яких триває роками. Саме тому новина про перехід одного із творців AWS до головного конкурента шокувала світ бізнесу.

ЗМІ дізнались, що інформацію про звільнення Чарлі Белла генеральний директор AWS Адам Селіпскі повідомив у листі віцепрезидентам ще 9 серпня цього року.

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Проте у листі не було інформації про місце майбутньої праці ветерана хмарного підрозділу Amazon. Хоча попередньо у ЗМІ потрапляла інформація про те, що Чарлі Белл може змінити місце праці заради отримання вищої посади у великій технологічній компанії.

Чому Microsoft не представили нового топменеджера

За даними ЗМІ Чарлі Белл внесений у штат Microsoft як CVP (корпоративний віцепрезидент) у "Офісі CPO People". Зважаючи на це можна припустити, що на зараз він може перебувати в підпорядкуванні у директора з персоналу Кетлін Хоган. Однак це може бути лише тимчасова посада перед офіційним призначенням на значно вищий щабель у Microsoft.

Офіційно Чарлі Белл візьме відпустку на кілька тижнів, поки Microsoft і Amazon працюватимуть над юридичною угодою, що визначатиме потенційні обмеження на новій посаді у Microsoft колишнього високопосадовця AWS.

Станом на зараз у Microsoft відмовились коментувати перехід колишнього топменеджера Amazon. Представники AWS також не відповіли на запити ЗМІ прокоментувати втрату одного із ключових керівників.

Чарлі Белл 23 роки працював у Amazon / Фото CRN

Шок для підлеглих

Чарлі Белл, якого небезпідставно вважають один із мозкових центрів Amazon Web Services, шокував співробітників AWS інформацією про перехід у стан головного суперника. Особливою несподіванкою це стало для його підлеглих, яких Чарлі Белл повідомив про те, що покидає компанію тільки в останній день роботи в офісі.

Це був справжній шок для всіх,

– сказав один із колишніх підлеглих Чарлі Белла.

Чому ветеран AWS вирішив перейти до головного конкурента

Чарлі Белл, як один із ключових розробників AWS, був одним із ймовірних кандидатів на заміну Енді Джессі. 5 липня 2021 року колишній гендиректор Amazon Web Services змінив на посаді гендиректора всього Amazon засновника компанії Джеффа Безоса. Проте, доволі несподівано, Енді Джессі не призначив Чарлі Белла на посаду гендиректора AWS, запропонувавши натомість цю посаду Адаму Селіпскі.

Адам Селіпскі 11 років працював на посаді головного операційного директора AWS, проте у 2016 році звільнився з Amazon та перейшов на посаду генерального директора компанії Tableau Software – виробника програмного забезпечення для візуалізації та аналізу даних.

Несподіване повернення Селіпскі в Amazon, ще й одразу на посаду гендиректора AWS, зруйнувало кар'єрні амбіції Чарлі Белла. Адже найбільш ймовірно він і надалі залишився б на посаді старшого віцепрезидента, яку займав протягом багатьох років.

Тобто, попри те, що на відміну від Адама Селіпскі, Чарлі Белл 23 останніх роки працював виключно на благо Amazon, йому тепер довелось би підпорядковуватись його колишньому колезі, який останні п'ять років очолював компанію конкурента AWS.

Отож від відходу Джеффа Безоса з посади гендиректора Amazon найбільше зиску отримали Енді Джессі у вигляді грантів на акції компанії на суму близько 214 мільйонів доларів та Адам Селіпскі, який зайняв місце генерального директора Amazon Web Services.