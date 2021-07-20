Ще на початку 2020 року Daily Mail і Huffington Post, опублікували детальні історії про те, як Бред Парскейл перевернув свою фінансову долю, завдяки роботі на колишнього президента США.

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Газета Huffington Post повідомила, що статки Бреда Парскейла зросли на 38,9 мільйона доларів США в період з січня 2017 року по березень 2020 року завдяки виплатам від кампанії Трампа та інших організацій, пов'язаних з його переобранням.

Що відомо про Бреда Парскейла Політтехнолог, який очолив передвиборчий штаб Дональда Трампа 27 лютого 2018 року, за 8 місяців до виборів у Конгрес США. У 2020 доклався до початку невдалих перегонів Трампа за президентське крісло, проте Дональд Трамп звільнив його з посади глави свого передвиборчого штабу за три місяці до виборів президента США у липні 2020 року. У вересні 2020 року Бреда Парскейла було госпіталізовано після спроби вчинити збройний суїцид.

The Lincoln Project, громадська організація, що складається з колишніх консультантів-республіканців, які виступали проти Трампа, підхопила ці історії та випустила 45-секундний ролик під назвою "GOP Cribs".

У короткому відео була показана нерухомість Бреда Парскейла в Форт-Лодердейлі вартістю 2,4 мільйона доларів. У ролик також увійшли кадри флоридских кондомініумів Парскейла, а також колекція розкішних автомобілів його і його дружини, включаючи BMW X6, Range Rover і Ferrari.

Дивіться відео про розкішне життя Бреда Парскейла:

Ролик неймовірно розлютив Трампа

Реклама, була розрахована на те, щоб показати як Парскейл виставив Трампа дурнем і збагатився його коштом.

Як пише у книзі "Відверто кажучи, ми виграли ці вибори: Інсайдерська історія про те, як Трамп програв" її автор Майкл Бендер, Дональд Трамп, розмахуючи роздруківкою однієї зі статей про те, скільки грошей отримала компанія Парскейла, із гнівними криками шукав останнього у Trump Tower.

Трамп виплеснув на нього потік образ, звинувачень і нецензурних виразів, які, здавалося, суперечили основним законам людської біології. Він кричав "Це мої гроші!" і "Якого біса?",

– пише у книзі Майкл Бендер,

Зі слів автора книги, стримати гнів Трампа проти Парскейла вдалось лише за втручання тодішньої радниці Білого Дому Келліенн Конуей та заступника керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Девіда Боссі.