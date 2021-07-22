Це до біса складна ситуація, – Ілон Маск про управління Tesla

Ілон Маск на онлайн-конференції з питань криптовалют розповів багато про особисті успіхи та проблеми. Особливий акцент мільярдер зробив на управління компанією з виробництва електромобілів Tesla.

Обговорюючи з генеральним директором Twitter Джеком Дорсі проблеми у бізнесі, Ілон Маск – який водночас є генеральним директором SpaceX – заявив, що він вклав свою "життєву енергію" в компанію по виробництву електромобілів з моменту її заснування у 2003 році.

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Дві треті професійного та особистого болю у житті від неї, – Ілон Маск про труднощі Tesla

Ілон Маск наголосив на тому, що за час управління Tesla він зіткнувся з величезною низкою перешкод, таких як проблеми з ланцюжком поставок – зокрема чипів – які були зумовлені пандемією COVID-19, шматки даху, які відлітають під час руху, в окремих моделях Tesla і раптові загоряння абсолютно нових Tesla Model S Plaid.

Це до біса складна ситуація. У Tesla ми дійсно прагнемо бути хорошими хлопцями. Дві треті особистого та професійного болю я відчув саме в цьому бізнесі,

– визнав Ілон Маск, коментуючи особисте управління компанією Tesla.

Tesla дійсно робила помилки

Він також визнав, що Tesla дійсно зробила свою частку помилок. Додав, що в особливо важкі періоди зростання Tesla йому навіть доводилось ночувати на заводі Tesla, у нього не було часу повернутися додому або бодай прийняти душ.

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