Обговорюючи з генеральним директором Twitter Джеком Дорсі проблеми у бізнесі, Ілон Маск – який водночас є генеральним директором SpaceX – заявив, що він вклав свою "життєву енергію" в компанію по виробництву електромобілів з моменту її заснування у 2003 році.
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Дві треті професійного та особистого болю у житті від неї, – Ілон Маск про труднощі Tesla
Ілон Маск наголосив на тому, що за час управління Tesla він зіткнувся з величезною низкою перешкод, таких як проблеми з ланцюжком поставок – зокрема чипів – які були зумовлені пандемією COVID-19, шматки даху, які відлітають під час руху, в окремих моделях Tesla і раптові загоряння абсолютно нових Tesla Model S Plaid.
Це до біса складна ситуація. У Tesla ми дійсно прагнемо бути хорошими хлопцями. Дві треті особистого та професійного болю я відчув саме в цьому бізнесі,
– визнав Ілон Маск, коментуючи особисте управління компанією Tesla.
Tesla дійсно робила помилки
Він також визнав, що Tesla дійсно зробила свою частку помилок. Додав, що в особливо важкі періоди зростання Tesla йому навіть доводилось ночувати на заводі Tesla, у нього не було часу повернутися додому або бодай прийняти душ.
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Останні проблеми Tesla коротко
- У квітні Ілон Маск заявив, що компанія відчуває "шалені труднощі" через численні проблеми ланцюга поставок у 2021 році та триваючий дефіцит чипів для автомобілів.
- Німеччина збирається оштрафувати компанію Маска за незаконні будівельні роботи поруч з місцем будівництва автомобільного заводу недалеко від Берліна.
- В другому кварталі 2021 року Tesla доводилось двічі відкликати великі партії автомобілів тільки у Китаї. Перший раз через болти гальмівних супортів Model 3 і Model Y, які потенційно можуть бути не закріплені належним чином. А другий через проблеми з ременями безпеки, які можуть збільшити ризик травмування пасажирів у разі зіткнення, та проблеми з шинами, що може збільшити ризик аварії.
- Система допомоги водієві Autopilot в автомобілях Tesla викликала питання у федеральних регулюючих органів США. Національне управління безпеки руху міністерства транспорту (NHTSA) проводить розслідування 23 нещасних випадків за участі Tesla на автопілоті.
- Наприкінці червня новий топовий електрокар Tesla S Plaid самовільно спалахнув та згорів вщент, що викликало багато питань до безпеки автомобілів компанії.