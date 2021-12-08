Гейтс згадав про своє розлучення з Меліндою, довгу та виснажливу ізоляцію через пандемію, а також нав'язливих представників суспільства, які не втомлюються звинувачувати його у різноманітних теоріях змови. Втім, мільярдер не втрачає оптимізму на 2022 рік.

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Підсумки року від Білла Гейтса

Багатій розповів, що після початку пандемії більшість часу проводив у мережі, і зізнався, що навіть після вакцинації йому було складно повернутись до звичних бізнес-зустрічей. "Це був дивний досвід, який збиває з пантелику", – наголосив Гейтс.

Багатьох людей цьогоріч цікавив його шлюб з Меліндою, хоча Білл вважає цікавішою темою для дискусій власні проєкти.

Ми з Меліндою продовжуємо разом керувати нашим фондом і знайшли новий робочий ритм, однак я не можу заперечувати, що це був рік великого смутку для мене. Пристосуватися до змін ніколи не буває легко, хоч би якими вони не були,

– написав мільярдер.

Хоча розповідати про сімейні відносини Гейтс не дуже любить, він поділився, що цьогоріч його домівка дуже сильно опустіла – старша донька Дженніфер вийшла заміж, а молодша Фібі та син Рорі поїхали на навчання в інші міста. Без них у будинку, за словами багатія, стало спокійніше, але дуже нудно.

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Рік великих змін

Гейтс назвав 2021 рік "роком великих змін". Раніше мільярдер прогнозував, що пандемія піде на спад, і людям стане легше, однак визнав свою помилку.

Багатій вважає, що одним із найдієвіших методів боротьби проти пандемії у 2022 році має стати боротьба проти дезінформації. Сюди Гейтс додає і теорії змови, до яких його самого часто приписують.

Однією з основних проблем наступного року, на думку підприємця, стане недовіра до державних установ, яка викликана у тому числі відсутністю регулювання соціальних мереж та поширенням дезінформації.

Зважаючи на те, що я помітив за останні кілька років, зараз мене найбільше непокоїть нездатність світових урядів досягати ефективних результатів,

– підкреслив мільярдер.

Йдеться про необхідність запобігання кліматичним катастрофам і важливість не допустити появи нової пандемії, пояснив багатій.

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Оптимістичні прогнози

Попри все, Гейтс переконаний, що 2022 рік буде набагато легшим, і безліч людей зможуть повернутись до нормального життя. "Світ і раніше адаптовувався до великих потрясінь, і ми обов'язково зробимо це знову", – додав багатій.

На наступний рік Білл Гейтс досі не виокремив конкретної мети, однак зазначає, що на її пошук має ще кілька тижнів.