Співзасновник успішного українського стартапу Preply Дмитро Волошин в ексклюзивному інтерв'ю Бізнес 24 згадав про власний досвід наукової діяльності і те, чому вирішив стати підприємцем.

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Що відомо про Preply Платформа для вивчення близько 50 іноземних мов онлайн. На ній користувач може знайти собі кваліфікованого викладача з будь-якого куточку світу. Preply входить у рейтинги найкращих стартапів з українським корінням та неофіційно оцінюється в сотні мільйонів доларів. Стартап заснували Сергій Лук'янов, Дмитро Волошин та Кирило Бігай.

Чому Дмитро пішов з аспірантури

Дмитро Волошин навчався на аспірантурі в Інституті програмних систем Національної академії наук. Саме в той час він зустрівся з нинішнім бізнес-партнером Кирилом Бігаєм, з яким і заснував успішний стартап Preply.

За словами Дмитра, аспірантура в Україні – це робота для дуже фанатичних людей, які готові здійснювати великі наукові звершення, одержуючи мізерну зарплату.

Я був готовий це робити протягом 2 років, а на третій вже захотів їсти,

– згадує стартапер.

Підприємець розповідає, що належить до людей, яким важлива автономія у тому, що робити, і розробка власного продукту завжди викликала у нього цікавість. Оцінивши власні сили, юнак зрозумів, що має дуже хорошу компетенцію, а друг Кирило – також. Тому хлопці спільною працею вирішили створити крутий продукт, яким би користувались мільйони людей.

Дмитро наголосив, що побудова стартапу – це дуже хороший варіант чесно заробити гроші в Україні. Саме тому юнак покинув аспірантуру і почав займатись створенням Preply.