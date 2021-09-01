Toyota відновить експлуатацію своїх безпілотних автобусів після інциденту з паралімпійцем

Компанія Toyota відновить курсування своїх автономних автобусів e-Palette. Раніше безпілотник збив паралімпійця з вадами зору.

Тоді спортсмен не отримав серйозних травм, однак був змушений відмовитись від участі у змаганнях через синці та садна. Тепер транспортні засоби матимуть посилений контроль з боку операторів та більше персоналу, щоб уникнути подібних інцидентів.

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Аварія за участю безпілотного автобуса та паралімпійця: коротко

Член паралімпійської збірної Японії з дзюдо Араміцу Кітазоно зазнав удару автобуса під час перетину дороги на пішохідному переході у паралімпійському містечку у Токіо. Через інцидент спортсмен не зміг взяти участь у своїй категорії до 81 кілограма.

Датчик транспортного засобу виявив пішохідний перехід і активував автоматичне гальмування. Оператор також застосував аварійне гальмо. Однак автобус та пішохід вступили у контакт, перш ніж вдалось повністю зупинити транспортний засіб,

– прокоментували аварію у Toyota.

Паралімпійця збив безпілотник виробництва Toyota | Фото Toyota

Відновлення руху автономних автобусів

Компанія заявила про відновлення руху транспортних засобів попри аварійний випадок. Totyota наголосила, що тепер операторам буде надано можливість контролювати швидкість руху автобусів разом з двома працівниками безпеки на борту замість одного, щоб допомогти краще піклуватись про пішоходів.

Що відомо про автобуси e-Palette Повністю автономні електроавтобуси e-Palette були адаптовані спеціально до Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо компанією Toyota. Транспортні засоби мають великі двері та пандуси, що дозволяє групам спортсменів швидко сідати на борт. Автобуси курсують без водія, тобто є безпілотними.

Нові функції безпеки також включатимуть гучніші попереджувальні звуки, тоді як кількість пішоходів на завантажених переходах у паралімпійському містечку зросте з 6 до 20.

Toyota заявила, що продовжуватиме покращувати заходи безпеки щодня, поки спортивне містечко не зачиниться. Компанія співпрацює з поліцейським розслідуванням, яке намагається встановити причину аварії.

Вибачення виконавчого директора Toyota

Виконавчий директор Toyota Акіо Тойода публічно вибачився за інцидент з паралімпійцем.

Ця аварія ілюструє, наскільки складним є питання безпілотників, коли учасники руху – люди з інвалідністю, зокрема з вадами зору чи слуху,

– заявив Тойода.

На думку представника компанії, інцидент також вказує на нереалістичність застосування автономних транспортних засобів на звичайних дорогах.