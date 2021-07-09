Японську компанію раніше розкритикували за продовження фінансування республіканців після 6 січня, коли було здійснено напад на Капітолій. Тоді Toyota надала близько 50 000 доларів пожертв тим, хто намагався блокувати підтвердження перемоги Байдена у деяких штатах.

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Після перших звинувачень у компанії захищали свої дії:

Toyota прагне підтримувати процеси, які сприяють нашій та світовій демократії,

– заявляв автовиробник.

Чому фінансування зупинили

Зараз Toyota оприлюднила нову позицію та заявила про призупинення фінансування будь-яких політичних партій чи осіб. Також у повідомленні згадується, що їх комітет на виборах 2020 року фінансував партії республіканців та демократів рівносильно.

Рішення було прийнято після того, як установа CREW на початку червня оприлюднила дані про те, що Toyota надала 56 000 доларів 38 зі 147 республіканських депутатів, які проголосували проти виборчої сертифікації президента Байдена. CREW також заявила, що це було найбільшою сумою, яку компанія жертвувала законодавцям, котрі виступали проти визнання виборів дійсними, і на цьому тлі розгорівся скандал.

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Реакція на призупинення фінансування

Рішення Toyota все ж зупинити фінансування політичної галузі схвально підтримала низка інших компаній. Однак спікер установи CREW заявив, що це мало б працювати не таким чином.

Шкода, що необхідно проводити громадську кампанію тиску на підприємства, щоб змусити їх вчиняти правильно. Однак ми дійсно раді, що це спрацювало,

– прокоментували у CREW.

До слова, у Microsoft про зупинку фінансування політиків, які проголосували проти сертифікації Джозефа Байдена, заявили ще у лютому. За той же період компанія перестала жертвувати гроші чиновникам та організаціям, які намагались скасувати результати виборів.

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