Товари надходять через "дружні" до Росії країни

Російській ЗМІ та моніторинг інтернет-магазинів країни також пишуть, що незабаром можна очікувати поставку брендових речей і через інші країни. Звісно, попри діючі санкцій.

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З Європи приходить невелика частина західних брендів. Це переважно Італія, Німеччина та Польща. Загалом близько 8% імпорту. Однак, більшість одягу під європейськими та американськими брендами відшивається в Азії: Індія, Бангладеш, Пакистан, В'єтнам, Камбоджа — у сумі ще близько 20%,

– зазначив російський експерт.

Тож він похизувався, що найближчим часом можна очікувати появи в Росії брендової продукції через Сербію та "інші дружні країни", зокрема Туреччину, Азербайджан та Іран.

При цьому санкції, які наразі накладені на Росію, не є завадою для такої торгівлі.

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Мовляв, розрахунок, ймовірно, відбуватиметься у національних валютах. Тож, побоюватися за російський платіжний баланс не варто. Крім того, експерт припустив, що свої позиції завдяки такій співпраці зміцнить Азербайджан, який не лише нафтою сьогодні торгує, а й є важливим транзитним шляхом між Індією та Іраном.

Росіяни й самі почали повертати іноземні бренди на ринок через онлайн-магазини, зокрема у телеграмі.

Продавці пропонують спортивне взуття відомих спортивних брендів, які оголосили, що вийшли або обмежили свою присутність на російському ринку: Nike, Balenciaga, Ecco, Puma, Converse Chuck Taylor, New Balance, Adidas.

Походження товарів – В'єтнам, Китай тощо. При цьому, взуття не є піратським, оскільки виробництва указаних брендів, справді працюють у країнах Азії, зокрема В'єтнамі та Китаї, як от Nike чи Adidas.

Компанія Puma вивела виробництво взуття з Китаю, але перевела у В'єтнам.

До слова, брендами Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay володіє LPP SA заявили, що йдуть з російського та китайського ринків.

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