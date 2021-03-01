Торгова марка: як її зареєструвати та чому вона потрібна для бізнесу

Джерело:24 канал
Торгова марка – це свого роду захист бізнесу і водночас інструмент його промоції. Розповідаємо навіщо бізнесу реєструвати власну торгову марку та як це зробити в Україні.
ТМ – це унікальне позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб. Воно зареєстроване в законодавчому порядку та захищається авторським правом. Це може бути будь-що: слова, цифри, зображення тощо.
Цікаво Від робототехніки до кібербезпеки: 10 найоплачуваніших професій майбутнього
Прикладами торгових марок в Україні є Київстар, Roshen, Наша Ряба, Моршинська. Серед іноземних компаній це Coco Chanel, McDonalds, Adidas, Volvo чи безліч інших.
Заяву слід написати українською мовою та додати до неї такі документи та інформацію:
Ціна торгової марки коливається від 3 200 гривень до 266 500 гривень. Розрахувати вартість допоможе онлайн-калькулятор. Ціна залежить від:
Свідоцтво про реєстрацію торгової марки дійсне протягом 10 років, потім його потрібно поновлювати.Як бізнесу переїхати працювати у хмару та отримати безліч переваг? Київстар запрошує на серію безкоштовних вебінарів від Kyivstar Business Hub – 11, 16 та 18 березня. Більше за посиланням.