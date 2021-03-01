Торгова марка – це свого роду захист бізнесу і водночас інструмент його промоції. Розповідаємо навіщо бізнесу реєструвати власну торгову марку та як це зробити в Україні.

Що таке торгова марка

ТМ – це унікальне позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб. Воно зареєстроване в законодавчому порядку та захищається авторським правом. Це може бути будь-що: слова, цифри, зображення тощо.

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Прикладами торгових марок в Україні є Київстар, Roshen, Наша Ряба, Моршинська. Серед іноземних компаній це Coco Chanel, McDonalds, Adidas, Volvo чи безліч інших.

Як зареєструвати торгову марку

Потрібно подати заявку до "Укрпатенту":

Особисто або поштою на адресу: вулиця Глазунова, 1 у місті Києві.

Електронно з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи Укрпатенту (потрібен електронний підпис). Зверніть увагу, що так дешевше.

Що варто вказати у заяві

Заяву слід написати українською мовою та додати до неї такі документи та інформацію:

заяву про реєстрацію торговельної марки, у якій обов’язково зазначаються відомості про заявника та його адреса;

зображення торговельної марки;

перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації торговельних марок (МКТП)

Всі приклади заявок розміщені на сайті "Укрпатенту".

Скільки це коштує

Ціна торгової марки коливається від 3 200 гривень до 266 500 гривень. Розрахувати вартість допоможе онлайн-калькулятор. Ціна залежить від:

Кількості класів МКТП;

Наявність кольору;

Кількість заявників;

Форми подання.

Свідоцтво про реєстрацію торгової марки дійсне протягом 10 років, потім його потрібно поновлювати.