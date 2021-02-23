Ми підібрали для вас 100 мотивуючих цитат, фраз і висловлювань на кожен день, які допоможуть досягти поставлених цілей і подолати перешкоди на своєму шляху.

Іноді нам всім потрібно почути правильні слова у потрібний момент. Якщо влучно їх підібрати, то можна допомогти людині побачити ситуацію під іншим кутом та досягнути мети. Тримайте добірку мотивуючих цитат від успішних людей.

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Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе.

Св. Франциск Асізський

Для мудрої людини ніщо не є більш важим і ніщо не викликає більшого занепокоєння, ніж необхідність витрачати на непотрібне більше часу, ніж потрібно.

Платон

Найкращий метод, щоб почати щось робити – перестати говорити і почати робити.



Волт Дісней

Ваш мозок може абсолютно все. Потрібно лише переконати себе в цьому. Руки не усвідомлюють, що вони не вміють відтискатись, ноги не усвідомлюють, що вони невитривалі. Це знає мозок. Якщо ви переконаєте себе, що ви можете все, ви дійсно все зможете.

Роберт Кіосакі

Якщо ви вірите, що можете все, ви дійсно все зможете / Фото Рixabay

Від життя ви отримуєте тільки те, що просите. Не бійтеся просити більше.

Опра Вінфрі

Постійне прагнення бути кращим є обов’язком людини. Це вже винагорода. Все інше в Божих руках.

Магатма Ґанді

Щаслива людина настільки задоволена сьогоденням, що не маю часу думати про майбутнє.

Альберт Ейнштейн

Ви не повинні зупинятися, навіть якщо щось може йти не так, як би хотілось.

Майкл Джордан

Потрібно вірити в себе та свої здібності! Без раціональної впевненості у своїх силах, неможливо бути успішним та щасливим.

Норман Вінсент Піл

Ми не знаємо, ким ми можемо бути, ми лише знаємо, хто ми є.

Вільям Шекспір

Інші ролі зайняті, тому будьте собою.

Оскар Вайльд

Нічого не досягне у житті той, хто не має сміливості ризикувати.

Мухаммед Алі

Плани – ніщо, планування – все.

Дуайт Д. Ейзенхауер

Зміни – основа життя. Майбутнє пропустять ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення.

Джон Ф. Кеннеді

Удосконалення – це зміни, бути досконалим – означає змінюватися постійно.

Вінстон Черчилль

Краще змовчати і здатися дурнем, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви.

Марк Твен

Розум ніколи не вичерпується, навчаючись.

Леонардо да Вінчі

Плани – ніщо, планування – все / Фото Unsplash

Не заслуговує життя той, хто не цінує його.

Леонардо да Вінчі

Від ваших власних рішень залежить ваше благополуччя.

Джон Д. Рокфеллер

Щоб навчитись багато чому, потрібно братися відразу за небагато.

Джон Локк

Наріжними каменями нашої людяності є любов і робота.

Зигмунд Фрейд

Перше правило: Ніколи не втрачайте гроші. Друге правило: Ніколи не забувайте перше правило.

Воррен Баффет

Коли людина перестає змінюватись, вона вмирає, а похорон – просто формальність.

Генрі Форд

Я можу помилятися, тому за свої переконання я ніколи не віддам життя.

Бертран Рассел

Наші сьогоднішні сумніви – єдина межа наших завтрашніх звершень.

Франклін Д. Рузвельт

Успіх оцінить той, хто ним не пересичений. Спраглий більше оцінить нектар.

Емілі Дікінсон

Це має значення, якщо ви не здаєтеся.

Стівен Гокінг

Реальне все, що можна уявити.

Пабло Пікассо

Найрозумніші люди не в уряді. Бізнес викрав би їх, якби вони там були.

Рональд Рейган

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Найважливіша річ у житті – завтрашній день. Він приходить опівночі. Він сподівається, що відучора ми хоч чомусь навчилися.

Джон Вейн

У владу долі вірять лише нещасні. Щасливі світу цього всі успіхи, яких вони досягають, приписують самим собі.

Джонатан Свіфт

Розум людини здатен досягти того, що може осягнути і в що він може повірити.

Наполеон Хілл

Щасливі світу цього всі успіхи приписують самим собі / Фото Рexels

Прагніть цінностей успіху, а не самого успіху.

Альберт Ейнштейн

Мій успіх – це результат того, що я ніколи не виправдовувалася і не приймала виправдань від інших.

Флоренс Найтінгейл

Я пропустив понад 9000 кидків та програв майже 300 ігор за період своєї кар’єри. Мені не раз довіряли зробити фінальний переможний кидок, і я промахувався. Я зазнавав поразок знову, і знову, і знову. І саме тому я досягнув успіху.

Майкл Джордан

Почати діяти – це найскладніше, все інше залежить тільки від наполегливості.

Амелія Ергарт

Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти плануєш майбутнє.

Джон Леннон

Логіка може провести з пункту "А" до пункту "Б", а уява – куди завгодно.

Альберт Ейнштейн

Через 20 років ви будете більше розчаровані тим, що не зробили, ніж тим, що зробили. Тому відпливайте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вітрилі. Рухайтеся вперед, дійте, відкривайте!

Марк Твен

Не слід проживати неосмислене життя.

Сократ

Основна частина успіху – це з’явитися в потрібному місці в потрібний час.

Вуді Аллен

Ваш час обмежений, не витрачайте його, живучи чужим життям.

Стів Джобс

Перемога – це ще не все, потрібне постійне бажання перемагати.

Вінс Ломбарді

Організоване знання – це наука, організоване життя – це мудрість.

Іммануїл Кант

Немає слова "неможливо" у моєму словнику.

Наполеон Бонапарт

Ви не зможете перетнути океан, якщо не наважитесь відплисти від берега.

Христофор Колумб

Немає нічого неможливого / Фото Unsplash

Свобода нічого не вартує, якщо вона не передбачає свободу помилятися.

Магатма Ґанді

Або день керує вами або ви керуєте вашим днем.

Джим Рон

Якщо ви думаєте, що можете , ви маєте рацію, якщо ви думаєте, що не можете, ви теж маєте рацію.

Генрі Форд

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Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з’явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо.

Марк Твен

Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти.

Йоганн Вольфганг фон Гете

Величезний успіх – найкраща помста.

Френк Сінатра

Кажуть, що мотивації вистачає ненадовго. Але те ж саме відбувається і з душем, тому й слід його приймати щодня.

Зіг Зіглар

Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким.

Арістотель

Людина, якою вам слід бути – це лише та людина, якою ви самі хочете бути.

Ральф Голдо Емерсон

Ідіть впевнено до своєї мрії. Живіть так, як самі захотіли.

Генрі Девід Торо

Краще бути впевненим в гарному результаті, ніж сподіватися на відмінний.

Воррен Баффетт

Деякі речі можуть привернути вашу увагу, але краще зосередьтеся на тих, які торкаються вашого серця.

Індійська мудрість

Лише повіривши, що ви можете – і ви вже на пів шляху до цілі

Теодор Рузвельт

Не слід звинувачувати дитину в тому, що вона боїться темряви. Справжнє горе – це коли доросла людина боїться світла.

Платон

Почніть говорити " не знаю", і це вже буде прогрес.

Мойсей Маймонід

Лише повіривши, що ви можете – і ви на пів шляху до цілі / Фото Unsplash

Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах.

Артур Еш

Коли я був п'ятирічним, мама завжди говорила мені, що головне в житті – щастя. Коли я став школярем, мене запитали, ким я хочу стати, коли виросту. Я відповів "щасливою людиною". Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я сказав, що вони не розуміють життя.

Джон Леннон

Впади сім разів, піднімися вісім.

Японська приказка

Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері.

Гелен Келлер

У всьому є щось гарне , але не кожен здатен це побачити.

Конфуцій

Як чудово, що не потрібно чекати, щоб почати робити світ кращим.

Анна Франк

Коли я стаю вільним від того, хто я є, я стаю тим, ким можу бути.

Лао Цзи

Ваш щастя залежить від ваших дій та рішень.

Джон Д. Рокфеллер

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Розуміння мети – відправна точка всіх досягнень.

Вільям Клемент Стоун

Ми є те, про що ми думаємо.

Ерл Найтінгейл

Я не є заручником обставин, я є результатом моїх рішень.

Стівен Кові

Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні.

Китайське прислів’я

Усі діти є художниками. Суть у тому, щоб залишитися художником, коли дорослішаєш.

Пабло Пікассо

Я не провалив завдання. Просто я винайшов 100 способів зробити його неправильно.

Бенджамін Франклін

Поразка – не поразка, якщо ви її не визнали.

Брюс Лі

Поразка – не поразка, якщо ви її не визнали / Фото Unsplash

Невдача – це лише можливість почати спочатку, але вже більш мудро.

Генрі Форд

Краще померти від захоплення, ніж від нудьги.

Вінсент Ван Гог

Найшвидше вчишся у трьох ситуаціях: до 7 років, на тренінгах, і коли тебе загнали в кут.

Стівен Кові

Люди не пам'ятатимуть, що ти говорив чи що ти робив, але ніколи не забудуть, що ти змусив їх відчути.

Майя Енджелоу

Якщо хочете збудувати корабель, не треба збирати людей, планувати, виймати інструменти. Потрібно заразити людей ідеєю безкінечного моря. Тоді вони самі побудують корабель.

Антуан де Сент-Екзюпері

Не важливо, наскільки повільно ти рухаєшся, важливо, що ти не зупиняєшся.

Конфуцій

Аби повести людей за собою, піди за ними.

Лао Цзи

Пам'ятайте, що іноді не досягти успіху – теж велика удача.

Далай Лама

Завжди обирайте найважчу дорогу – на ній ви не зустрінете конкурентів.

Шарль де Голль

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Одне добре виконане завдання варте пів сотні наполовину виконаних.

Стів Форбс

Щастя – не отримують. Щастя залежить від дій.

Далай Лама

Якщо вам пропонують місце на космічному кораблі, не питайте, що за місце! Просто займіть його.

Шеріл Сендберг

Спочатку визначте свою мету. Потім зберіть засоби для її досягнення: мудрість, гроші, методи та матеріали. Насамкінець використовуйте всі свої інструменти для досягнення мети.

Арістотель

Якщо немає вітру, беріться за весла.

Латинське прислів'я

Завжди пам'ятайте про те, що ваше власне рішення досягти успіху набагато важливіше за все інше.

Авраам Лінкольн

Щастя – не отримують. Щастя залежить від дій / Фото Unsplash

Успіх – це вміння крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму.

Вінстон Черчилль

Мене часто запитують: "Як ти робиш усі справи за п’ятнадцять хвилин?". Я відповідаю: "Це легко. Не слід втрачати жодної секунди".

Річард Бренсон

Потрібно вірити, що талант нам дається для чогось і що його потрібно для чогось використовувати.

Марія Склодовська-Кюрі

Якщо ваш внутрішній голос каже, що ви не вмієте малювати – малюйте якомога більше, тоді цей голос замовкне.

Вінсент Ван Гог

Якщо знати "навіщо", то завжди знайдеться "як".

Джордан Белфор

Я знав чимало талановитих людей – вони до кінця життя залишалися на березі і питали себе: "чи зможу я".

Андре Моруа. Листи до незнайомки

Лише наполегливість відрізняє успішних підприємців від невдах.

Стівен Джобс