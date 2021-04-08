Чому одні люди успішні та домагаються успіху, а інші – ні? На думку психологів, 95%, наших почуттів, думок і досягнень залежать від звичок. Близько 80% мільйонерів, за дослідженням компанії Fidelity Investments, свій статок заробили самі завдяки самодисципліні та простим щоденним правилам. Так що ж потрібно знати, щоб зійти на вершину Олімпу? Читайте далі.

Визначними рисами успішних людей є працьовитість, наполегливість і систематичне виконання поставлених завдань. Розглянемо нижче основні звички, які необхідно виробити для досягнення успіху.

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Звичка № 1. Планування цілей

У швидко мінливому світі створення життєвого плану – одна з основних звичок успішних людей. Вони заздалегідь планують практичні цілі не тільки на сьогодні, але й на тиждень, рік і більш тривалий час, підсвідомо програмуючи себе на успіх. Поставлені цілі є поштовхом для виконання завдань, які необхідні саме зараз.

Планування цілей / Фото Unsplash

Успішні люди фокусуються на своєму плані та направляють на нього всі зусилля. Для досягнення мети необхідно періодично аналізувати завдання кожного періоду. Наприклад, що зроблено за минулий тиждень, а що – ні. На підставі цього коригується план на поточний тиждень.

Звичка № 2. Самовдосконалення

Бізнесмени ніколи не припиняють свій особистісний ріст, вони постійно розвивають навички. У звичках багатих і успішних людей завжди є місце пошуку шляхів розширення знань.

Самовдосконалення / Фото Unsplash

Вони знаходять час відвідувати різні конференції та семінари, бо знають, що кошти, витрачені на навчання та книги – це найкращі інвестиції, які надалі обов'язково принесуть прибуток.

Це особливо актуально в наш час, коли бізнес-тенденції дуже швидко змінюються, тому постійно треба бути в курсі нових віянь і не загубитися в потоці інформації.

Звичка № 3. Активна діяльність

Проаналізувавши звички успішних людей, Браян Трейсі у своїй книзі "Звички на мільйони доларів" виділяє активну діяльність – ключову умову досягнення матеріального добробуту.

На його думку, концентруючись на поставленій меті, а також на результаті та дії, ви маєте більше шансів досягти успіху.

Просто потрібно забути про різні зволікання і страхи, контролювати емоції, які часто призводять до спонтанних дій і необдуманих вчинків. Ніколи не відкладайте на завтра справи, які можна зробити сьогодні. Не варто ухилятися від проблем, адже краще помилитися і придбати новий досвід, ніж просто сидіти склавши руки.

Звичка № 4. Тайм-менеджмент

У всіх успішних людей життя підпорядковане заздалегідь складеному графіку. Завдяки цьому вони знають, чим займатимуться через 5 годин, на наступному тижні та навіть через кілька місяців. Тайм-менеджмент по праву віднесений у список звичок успішних людей, тому що по-іншому неможливо працювати у швидкому ритмі.

Тайм-менеджмент / Фото Unsplash

Завдяки такому графіку бізнесмени контролюють свій час, у них не трапляється накладок, наприклад, із проведенням одночасно важливих ділових перемовин у різних місцях.

Почавши складати планер, багато людей помічають, що часу у них стає більше, з'являються вільні вікна, які можна присвятити сім'ї, відпочинку, спорту або хобі. Щільний графік змушує відповідальніше ставитися до свого часу. Це ще один важливий крок до успіху.

Звичка № 5. Уміння розставляти пріоритети

Щодня доводиться вирішувати багато питань, що виникли, проте все встигнути фізично неможливо. Тому у звички успішних людей Браян Трейсі відносить вміння виділяти головне – саме те, що важливо зараз або принесе плоди найближчим часом. А щоб не накопичувати невиконані завдання, їх потрібно послідовно вирішувати відповідно до поставлених пріоритетів.

Звичка № 6. Сміливі рішення

У сучасному світі, щоб залишитися на плаву, слід робити те, чого не чекають від вас конкуренти. Генерування креативних рішень і їх виконання – це міцно увійшло у звички багатих, сильних та успішних людей. Вони не бояться помилитися, оскільки розуміють, що помилки дають колосальний досвід.

Здоровий ризик – риса успішної людини / Фото Unsplash

Не бійтеся приймати сміливі рішення, адже не помиляються тільки ті люди, які нічого не роблять. Шукайте нові вирішення поставлених перед вами завдань, не бійтеся експериментувати. Такі рішення тільки позитивно впливають на подальше життя. Здоровий ризик – одна з головних рис успішної людини.

Звичка № 7. Уміння брати на себе відповідальність

У звички успішних людей входить уміння брати на себе відповідальність. Успішні бізнесмени не бояться відповідальності за всі здійснювані справи, які можуть привести як до позитивного результату, так і до негативного. Вони завжди приймають рішення самостійно, не дивлячись на думку оточення. Це означає, що людина діє усвідомлено, бере участь у тому, що відбувається, і контролює ситуацію для досягнення поставленої мети.

У разі отримання негативного результату аналізує свої кроки та виправляє те, що призвело до помилки, а потім рухається далі. Успішний бізнесмен завжди бере відповідальність на себе. Так, легше, коли ризикує і відповідає за помилки хтось інший. Але в такому разі цей хтось інший і досягне успіху, а той, хто побоявся відповідальності, залишиться за бортом.

Звичка № 8. Ранній підйом

Томас Корлі встановив, що понад 50% успішних людей прокидаються більш ніж за 3 години до початку робочого дня. У людей у разі раннього підйому з'являється вільний час, що дає можливість обміркувати в тиші майбутній день, внести необхідні корективи в графік і підготуватися до роботи.

Ранок – час підготовки до роботи / Фото Unsplash

Підйом о 5 годині ранку – прекрасна звичка багатьох успішних людей, потужний шлях до успіху, бо він дає впевненість в управлінні своїм життям. Водночас необхідно враховувати, що рано вставати бадьорим і сповненим сил вам допоможе повноцінний сон. Тому візьміть за звичку лягати спати трохи раніше, ніж ви звикли.

Звичка № 9. Здорове тіло

Тіло – інструмент успіху. Під час знайомства партнери спершу оцінюють ваш зовнішній вигляд, підтягнутість і поставу. Ожиріння та сутулість, які не сховає дорогий і якісний одяг, викликають негативне враження. Тому успішні люди багато вкладають у свою зовнішність.

За даними статистики близько 80% із них займаються фізичними навантаженнями та ходять на тренування не менш як 4 рази на тиждень, а приблизно 60% щодня підраховують свої калорії.

Успішні бізнесмени збалансовано та правильно харчуються, мають гарну поставу, завжди стоять впевнено та рівно, дивляться партнеру прямо в очі, тим самим підкреслюючи впевненість у собі. У ранкові звички успішних людей входять легкі щоденні фізичні вправи. Вони дають не тільки енергію, але і ясність розуму, а також знижують рівень стресу.

Звичка № 10. Ощадливість

У 10 звичок успішних людей включена економія коштів. Заможні бізнесмени ніколи не витратять всі свої зароблені кошти, наприклад, на придбання дорогого будинку або автомобіля. І річ не в розмірі статку, а в їхньому відношенні до грошей. Успішні люди не витрачають гроші на дурниці.

Успішні люди не витрачають гроші на дурниці / Фото Unsplash

Наприклад, Марк Цукерберг дотепер користується недорогою машиною з ручною коробкою передач.

Всі вони ведуть облік усіх доходів і витрат, включаючи особисті, тому що витрати повинні бути розумними та не перевищувати доходи. А якщо ви не контролюєте рух грошей, то не можете претендувати на прибуток. Імпульсивні покупки можуть виявитися недоцільними.

Щоб це виключити, успішні люди застосовують правило 24 годин для прийняття зваженого рішення. Однак вони легко включають до витрат те, що позитивно впливає на здоров'я і на життя сім'ї. Наприклад, витрати на подорожі, абонемент у тренажерний зал або басейн.

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Також, за даними дослідження Томаса Корлі, 95% успішних бізнесменів економлять від 20% до 30% свого щорічного прибутку, а отримані гроші інвестують.

Щоденні звички успішних людей схожі та відіграють велику роль у досягненні успіху. Якщо ви визначилися із цілями, починайте послідовно розвивати в собі якості, які допоможуть досягти запланованого. Це складне завдання, однак дотримання наведених правил приведе вас до успіху.