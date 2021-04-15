Фінансова грамотність є основою матеріального добробуту людини, тому нікому не завадить мати знання та вміння у цій сфері. Ця інформація стосується й правил економії, і планування сімейного бюджету, і правильного розподілу доходів/витрат. Читайте нашу добірку книг, щоб дізнатися про особистий фінансовий капітал, інструменти, ринки, які забезпечать фінансовий успіх .

Щоб жити гідно, потрібно вміти правильно розпоряджатися фінансами. Для цього варто працювати над матеріальною стороною свого життя. Міцну матеріальну базу щодо фінансової грамотності допоможуть створити наступні корисні книги.

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"Мані або абетка грошей", Б. Шефер.

"Мані або абетка грошей" / Фото goodreads

Оповідання ведеться від імені дівчинки, яка почала з юних років працювати й заробляти. Другим героєм є її лабрадор. Книга невелика, тому легко читається за пару днів. Розрахована вона на широкий діапазон публіки. Головний сенс поміщений у цій цитаті: "Якщо думати так само як і думав раніше, результати будуть такими ж, як і раніше". Таким чином, у книзі розповідається, що рух, реалізація та втілення нових ідей – запорука досягнення матеріального добробуту.

"Шлях до фінансової свободи", Б. Шефер.

"Шлях до фінансової свободи" / Фото lavkababuin

Цю книгу можна назвати чіткою покроковою інструкцією до фінансової стабільності та свободи. Матеріальну незалежність людям дає така кількість фінансів, за наявності якої про матеріальну складову думати не доводиться взагалі. Якщо людина хоч раз побувала на вершині багатства, то вона вже ніколи не зможе задовольнятися меншими успіхами. Автор радить ніколи не користуватися порадами людей, якщо вони живуть не так, як мрієте жити ви.

"Багатий тато – бідний тато", Р. Кіосакі.

"Багатий тато – бідний тато" / Фото Yakaboo

Автор різними способами намагається донести до читача важливість правильного заробітку. Він розповідає про ефективні капіталовкладення у власну справу. Ключова цитата: "Багаті люди купують активи. У бідних є тільки витрати".

"Квадрант грошового потоку", Р. Кіосакі.

"Квадрант грошового потоку" / Фото Rozetka

Книга присвячена вивченню фінансових потоків і всьому, що з ними пов'язано. У виданні розповідається як контролювати гроші, направляючи їх у свій гаманець. Також на сторінках пояснюються світосприйняття різних людей. Якщо хочете дізнатися, як змінити курс фінансового потоку у свою користь, то прочитайте цю книгу.

"Як скласти особистий фінансовий план", В. Савенок.

"Як скласти особистий фінансовий план" / Фото litres

Це практична інструкція, яка допоможе правильно спланувати бюджет і відкласти гроші на реалізацію ідеї. Також у цій книзі пояснюється як зробити так, щоб навіть маленька сума грошей почала працювати на вас. Все викладено простою і доступною мовою, без зарозумілої термінології.

"Найбагатший чоловік у Вавилоні", Д. Клейсон.

"Найбагатший чоловік у Вавилоні" / Фото Bookmate

У цій книзі розкриті ключові принципи накопичення і збереження капіталу. Тут розповідається як себе вести, щоб жити гідно, одночасно відкладаючи певну кількість грошей. Головна цитата: "Там, де є мета, знайдеться і дорога". Також у цій книзі ви прочитаєте про те, як змусити капітал приносити прибуток.

"Множинні джерела доходу", Р. Г. Аллен.

"Множинні джерела доходу" / Фото Rozetka

У книзі автор описує 10 майже безвідмовних способів збільшити свій дохід. Він стверджує, що навіть одна, але хороша угода, може забезпечити вас на все життя. Також у книзі приведені рекомендації по правильному використанню свого часу.

Детально і цікаво розповідається про фондові біржі, системи економії грошей, інвестування в нерухомість, заробіток на опціонних спекуляціях тощо.

"Думай як мільйонер", Т. Х. Екер.

"Думай як мільйонер" / Фото Rozetka

У книзі викладена оригінальна точка зору автора про методи досягнення багатства. Екер вважає, що мислення людини є запорукою матеріального добробуту. Тут ви знайдете практичні рекомендації як навчитися мислити правильно, щоб досягти грошового успіху.

"Найбільший секрет як робити гроші", Д. Вітале.

"Найбільший секрет як робити гроші" / Фото Amazon

У цій книзі розповідається про психологію фінансової поведінки людини. Ви прочитаєте про те, як впустити багатство у своє життя і як слід витрачати гроші, щоб вони поверталися подвійно.

"Страхування. Просто про складне", О. С. Мельник

Книги / Фото Unsplash

Книга розповідає про важливість збереження грошей, всі нюанси страхування. Ви дізнаєтеся, як правильно укласти якісну страхову угоду і при цьому не піти в мінус у разі настання страхового випадку.

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Якщо людина впевнено вирішила стати багатою, поставила це собі за мету – значить незабаром буде видно результат. Відмінною підмогою на початку шляху стануть ці книги, успіхів!