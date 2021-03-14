Як відкрити бізнес вдома: 10 актуальних ідей, готових до втілення

Пандемія зробила популярною дистанційну роботу. Та з дому можна не лише працювати, але й розвинути справжній бізнес. Які бізнес-ідеї актуальні зараз, розповідаємо у матеріалі Бізнес 24.

Пандемія змінила наш світ назавжди. Вперше в історії людства на перший план вийшла робота онлайн. Зокрема, це стосується й бізнесу, якому довелося оперативно налагоджувати роботу в режимі онлайн, так і фахівців, які були вимушені змінити свій звичний ритм роботи.

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Консалтинговий бізнес

Навички та знання у цій сфері можуть стати популярним товарним активом.

Наприклад, ви можете використати свій досвід, щоб створити консалтингову компанію просто у себе вдома.

Головна роль консультанта полягає в тому, щоб допомогти власникам компаній ефективно розв'язувати наявні проблеми.

Для початку спеціалістам радять скласти список професійних навичок та визначитися з бізнесами, яким ви можете допомогти.

Перекладацький бізнес

Якщо ви вільно володієте кількома мовами, то маєте змогу ефективно використати свої знання та започаткувати перекладацький бізнес.

Все, що вам необхідно для старту – це комп’ютер.

Варто зазначити, що ви зможете значно підвищити довіру до своєї компанії, отримавши офіційний сертифікат від Американської асоціації перекладачів.

Послуги з написання контенту

У цій сфері автори мають багато різних опцій.

Зокрема, йдеться про книги, статті, блоги, інструкції для технічних посібників тощо.

Для того, щоб стати успішним автором зовсім не обов’язково бути випускником факультету журналістики, проте необхідно мати хороші навички письма.

Крім того, варто пам’ятати про дедлайни та дисципліну.

Дизайнер вебсайтів

Станом на сьогодні більшості бізнесів необхідний вебсайт.

Тож, для людей, які розуміють, як працювати з інструментами для створення дизайну вебсайтів, вміють комбінувати кольори та мають художнє бачення це є хорошим варіантом для створення власного бізнесу.

Перевагою також є можливість працювати з будь-якої точки світу. Головне мати високошвидкісне підключення до Інтернету.

Варто зауважити, що на початковому етапі витрати на запуск проєкту будуть мінімальними.

Проте, ця сфера є дуже конкурентною, тож новачкам варто буде знайти спосіб виокремити своє дітище.

Ідеї для бізнесу з дому / Фото unsplash

Приватний репетитор

Люди, які отримають задоволення від викладання та люблять допомагати іншим отримувати нові знання мають змогу стати приватними репетиторами.

Фахівці можуть надавати свої послуги як через Інтернет, так і працювати віч-на-віч з учнями.

Репетиторам зазвичай не потрібний спеціальний сертифікат для роботи, однак вони повинні мати широкі знання щонайменше в одній конкретній галузі.

До того ж корисним буде вміння подавати інформацію таким чином, щоб учні могли з легкістю її розуміти.

Графічний дизайнер

Якщо ви вмієте створювати логотипи, брошури та фірмові бланки, то можливо вам варто розпочати свій бізнес.

Додамо, що це досить широка галузь, тому варто оцінити свої вміння та обрати конкретний напрям, яким би ви хотіли займатися.

Зокрема, варто визначити свій цільовий ринок та зібрати інформацію про конкурентів, оскільки ця професія є дуже популярною.

Віртуальний помічник

Якщо ви маєте досвід роботи з підприємцями та менеджерами у якості помічника, тоді ця бізнес-ідея точно для вас.

Віртуальні помічники пропонують широкий спектр послуг за допомогою комп’ютера: планування, робота з поштою, підтримка клієнтів, ведення записів.

Асистенти, які працюють на віддаленій основі, також можуть допомогти малому бізнесу підвищити свою продуктивність.

Зокрема, йдеться про запровадження нових процесів, збір та впорядкування даних, виконання завдань, які потребують великої кількості часу.

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Консультант із цифрового маркетингу

Багато бізнесів активно шукають способи налагодити зв’язок зі своїми клієнтами онлайн.

Якщо ви маєте досвід роботи з соціальними мережами, SEO чи контент-маркетингом, то у вас є всі шанси створити бізнес у сфері цифрового маркетингу.

Наголосимо, що ця галузь є дуже різноплановою, тому спершу краще сфокусувати свою увагу на конкретному напрямку роботи.

Спробуйте знайти нішу, яка вам цікава та де ви зможете використати свої професійні уміння, після чого може починати просувати свій бізнес за допомогою нетворкінгу.

Продаж товарів через інтернет

В еру онлайн-покупок є прекрасна можливість розпочати бізнес з продажу товарів через інтернет.

Варто зауважити, що ви не володієте товарами, які продаватиме в мережі.

Натомість постачальник відправить товар безпосередньо покупцеві після продажу.

Вироби ручної роботи

Для того, щоб привернути увагу до свого бізнесу зосередьте увагу на товарах, які не можуть запропонувати конкуренти.

Ви захоплюєтеся створенням виробів власними руками? Якщо так, то ви маєте змогу перетворити своє хобі на домашній бізнес.

Перш за все варто переконатися, що існує ринок для ваших творінь.

Ви можете оцінити потенційний попит та перевірити свою конкурентоспроможність, відвідавши ярмарки та спеціалізовані інтернет-магазини. Наприклад, Etsy та Amazon Handmade.

Крім того, ви зможете отримати цінні поради щодо створення бізнес-проєкту від Управління у справах малого бізнесу (Small Business Administration).

Зокрема, йдеться про пошук якісних матеріалів чи створення впізнаваності бренду тощо.

Автор: Віта Свірневська