На тлі ймовірного загострення російської агресії: бізнес погіршив оцінку ділової активності

У січні 2022 року бізнес значно погіршив оцінку економічної діяльності своїх підприємств. Індекс очікувань ділової активності впав до найменшого показника за останні 12 місяців.

Так, у січні 2022 року він становив 40,5 пункту проти 48,6 пункту у грудні 2021 року. На рівень очікувань підприємств усіх секторів економіки впливали як традиційне для початку року послаблення ділової активності, так і низка додаткових чинників, серед яких погіршення пандемійної ситуації, підвищення цін на енергоносії, а також імовірне загострення військової агресії з боку Росії.

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Як змінились очікування бізнесу

Підприємства промисловості знизили оцінки щодо результатів діяльності та перспектив свого розвитку – у січні секторальний індекс становив 42,9 пункту проти 49 пунктів у грудні 2021 року.

знизили оцінки щодо результатів діяльності та перспектив свого розвитку – у січні секторальний індекс становив 42,9 пункту проти 49 пунктів у грудні 2021 року. Підприємства торгівлі також знизили свої очікування – секторальний індекс впав з 49,6 пункту у грудні 2021 року до 40,7 пункту у січні 2022 року.

також знизили свої очікування – секторальний індекс впав з 49,6 пункту у грудні 2021 року до 40,7 пункту у січні 2022 року. Підприємства сфери послуг третій місяць поспіль очікують погіршення власних економічних результатів, зокрема, через несприятливу пандемійну ситуацію – у січні секторальний індекс становив 39,5 пункту проти 47,8 пункту у попередньому місяці.

третій місяць поспіль очікують погіршення власних економічних результатів, зокрема, через несприятливу пандемійну ситуацію – у січні секторальний індекс становив 39,5 пункту проти 47,8 пункту у попередньому місяці. Підприємства будівництва найгірше оцінили майбутні результати діяльності, зокрема, через значну кількість неробочих днів – індекс впав з 47,2 пункту у грудні до 33 пунктів у січні.

Що таке ІОДА Індекс очікувань ділової активності – інструмент оперативної оцінки і відстеження тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки.

Додамо, що щомісячне опитування проводилось НБУ з 5 до 24 січня 2022 року. В опитуванні взяли участь 408 підприємств, серед яких: