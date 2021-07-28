Тіньовий ринок тютюну та алкоголю в Україні: 30 мільярдів гривень держзбитків щороку

Тінь на ринку підакцизної спиртової й тютюнової продукції існує: у грошовому еквіваленті це близько 30 мільярдів гривень збитків державі на рік. Нову статистику озвучив голова Державної фіскальної служби України (ДФС) Вадим Мельник.

Очільник ДФС нагадав, що його відомство зараз перебуває в процесі ліквідації. Але попри обмеження, заходи із протидії тіньовому ринку підакцизних товарів не припиняються, а тіньова доля на ринку залишається доволі значною.

Читайте також Як не витрачати зайвого на старті нового бізнесу

Ми боремося з нею, але шляхом застосування засобів, дозволених законодавством. Та слід не забувати, що ДФС перебуває в стадії ліквідації, і певні функції у нас вже обмежені (зокрема, оперативно-розшукова діяльність). Тобто, ми можемо діяти лише в межах кримінальних проваджень: проводимо обшуки, вилучаємо з незаконного обігу продукцію,

– пояснив він.

Незаконний ринок тютюну – майже 12 мільярдів збитків для бюджету

Голова ДФС зауважив, що незаконний випуск тютюнової продукції – це приблизно 12% від всього ринку і його наслідком є майже 12 мільярдів гривень збитків державі на рік.

У нас є певні кримінальні провадження, зокрема, по одному з крупних виробників у Львівській області й по фабриці у Жовтих Водах (Дніпропетровська область),

– додав він.

Вадим Мельник зауважив, що по справі підозри щодо незаконної діяльності у сфері випуску тютюнових виробів у Жовтих Водах, зараз тривають експертизи.

Ми вилучаємо продукцію не на самому заводі, а по Україні (товар їхній, з підробленими акцизними марками). Якщо доведемо, що саме на їх обладнанні зроблено контрафактні цигарки, тоді ми арештуємо заводське устаткування й законно позбавимо фабрику ліцензії,

– пояснив він.

Це цікаво Скільки заробляють топменеджери в Україні у 2021 році: оновлений рейтинг

Більше третини ринку спирту – нелегальний товар

Голова ДФС зазначив, що виготовлення нелегального спирту в Україні становить 30-35% ринку, це дозволяє виробляти незаконну горілку на заводах.

На сьогодні відносно п’яти спиртових заводів здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях, діяльність 19 спиртзаводів вивчається на предмет наявності ознак кримінальних правопорушень у їхній роботі.

Проте, наскільки тіньовий ринок алкоголю зменшується внаслідок таких наших дій, сказати не можу. Але ми руйнуємо цей тренд, бо ціна на спирт стрибає. Якщо підвищується, значить, ДФС працює більш ефективно. Тобто попит є, а пропозицію ми "вбиваємо",

– пояснив ситуацію на ринку тіньової спиртової галузі Вадим Мельник.

Тіньовий ринок підакцизних товарів в Україні зростає

Опубліковане у травні 2021 року дослідження, в якому вивчався ринок нелегальної торгівлі підакцизними групами товарів в Україні, засвідчило стрімке зростання "тіньової частки" на ринку алкогольних та тютюнових виробів.

Для прикладу у 2016 році "тіньова" частина тютюнової продукції складала лише 1,1%, у 2017 –2,3%, у 2018 – 4,4%, у 2019 – 6,6%, у 2020 – 6,9%, а згідно з даними на лютий поточного року вона досягла рекордних 12,8%. Рекордне зростання цього показника відбулось у зв'язку зі стрімким зростом рівня продукції маркованої як Duty Free, яка нелегально реалізується в Україні.

Нелегальний тютюновий бізнес процвітає / Фото ДФС

Частка нелегальної продукції, яка реалізується через легальні канали торгівлі (кіоски та магазини) продовжує також невпинно зростати, і в лютому цього року досягла 65%.

Стосовно алкогольного ринку, то за даними ДФС, за підсумками 2020 року майже кожна друга пляшка міцного алкоголю була зроблена незаконно, а кожна четверта виявилася підробкою.