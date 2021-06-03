Відомо, що більшість працівників приходитимуть в офіси у понеділок, вівторок та четвер. Де вони працюватимуть у четвер та п'ятницю залежатиме вже від них.

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Кук вважає, що робочі відеодзвінки з дому не можуть замінити комунікацію повністю. Гендиректор впевнений, що працівникам бракує спілкування.

Попри все те, чого ми змогли досягти дистанційно, правда полягає в тому, що у 2020 році нам не вистачало чогось істотного – один одного,

– написав Кук.

"Відеоконференції, звичайно, звузили відстань між нами, але є речі, які просто не можна замінити", – наголосив він.

Дистанційна робота все ж буде

Кук також зазначив, що працівники можуть повноцінно працювати вдома протягом 2 тижнів на рік. Вони зможуть самостійно обрати, коли саме хочуть змінити підхід до роботи.

Це може бути ближче до сім'ї та коханих, зміна обстановки, несподівані подорожі або інша причина,

– пояснив Кук.

Менеджери погоджуватимуть запити на роботу вдома.

"Наразі дозвольте мені просто сказати, що я з нетерпінням чекаю, коли побачу вас. Я знаю, що я не самотній, але ми втрачаємо активність, енергію, творчість, співпрацю наших особистих зустрічей та відчуття спільноти, яку ми побудували", – сказав Кук.

Довідка. Такий підхід називається гібридним. Він передбачає, щоб працівники поєднували роботу в офісі та дистанційно. У такий спосіб можна уникнути демотивації та навіть організувати відпочинок та роботу в один час. Детальніше про це – у матеріалі Бізнес 24.

Новини інших компаній

Відомо, що Apple зосереджується на офісній роботі більше, ніж деякі інші компанії.

Наприклад, Facebook, Twitter і Microsoft дозволять співробітникам продовжувати працювати вдома навіть після пандемії.

навіть після пандемії. Компанія Google заявила, що очікує впровадити модель, подібну до моделі Apple – тобто гібридну. Генеральний директор Google Сундар Пічаї заявив, що компанія буде застосовувати гнучкий підхід.

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