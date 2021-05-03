іГалузі в усьому світі намагаються задовольнити сплеск попиту на такі продукти, як автомобілі, високотехнологічні пристрої та смартфони.

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Дефіцит торкнувся і Apple

Керівник Apple Тім Кук запевнив, що проблеми з поставками можуть вплинути на продукти, що мають власний чип M1. Це стосується, зокрема, нових iPad Pro та iMac 2021 року.

Дефіцит може загрожувати прибутку Apple, який виріс на 54% у порівнянні з попереднім роком.

Дефіцит насамперед стосується ‌iPad‌ та Mac. Ми добре справляємося з нашим попитом, але що всі інші роблять – я не знаю. Ми зробимо все можливе, ось що я можу вам сказати,

– запевнив Кук.

За його словами, дуже важко передбачити, коли закінчиться дефіцит.

Проблема з чипами була ще до пандемії

Аналітик з акціонерного капіталу Quilter Cheviot Бен Баррінгер запевнив, таку проблему можна було побачити ще до 2018 року та початку американсько-китайської торгової війни.

Це просто посилилося кризою COVID-19, оскільки компанії прагнуть задовольнити сплеск попиту, який вони відчувають або збираються пережити через відкриття економіки,

– сказав він.

Apple спостерігала зростання продажів своїх телефонів, програм та інших пристроїв протягом усієї пандемії, оскільки споживачі витрачали більше часу на роботу, покупки та пошук розваг в інтернеті.

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