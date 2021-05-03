іГалузі в усьому світі намагаються задовольнити сплеск попиту на такі продукти, як автомобілі, високотехнологічні пристрої та смартфони.
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Дефіцит торкнувся і Apple
Керівник Apple Тім Кук запевнив, що проблеми з поставками можуть вплинути на продукти, що мають власний чип M1. Це стосується, зокрема, нових iPad Pro та iMac 2021 року.
Дефіцит може загрожувати прибутку Apple, який виріс на 54% у порівнянні з попереднім роком.
Дефіцит насамперед стосується iPad та Mac. Ми добре справляємося з нашим попитом, але що всі інші роблять – я не знаю. Ми зробимо все можливе, ось що я можу вам сказати,
– запевнив Кук.
За його словами, дуже важко передбачити, коли закінчиться дефіцит.
Проблема з чипами була ще до пандемії
Аналітик з акціонерного капіталу Quilter Cheviot Бен Баррінгер запевнив, таку проблему можна було побачити ще до 2018 року та початку американсько-китайської торгової війни.
Це просто посилилося кризою COVID-19, оскільки компанії прагнуть задовольнити сплеск попиту, який вони відчувають або збираються пережити через відкриття економіки,
– сказав він.
Apple спостерігала зростання продажів своїх телефонів, програм та інших пристроїв протягом усієї пандемії, оскільки споживачі витрачали більше часу на роботу, покупки та пошук розваг в інтернеті.
Дефіцит чипів: ситуація в інших компаніях
- Нещодавно Ілон Маск сказав інвесторам, що у Tesla з'явились шалені труднощі через численні проблеми ланцюга поставок у 2021 році.
- Через цю ж проблему Samsung пропустить випуск смартфонів лінійки Galaxy Note у 2021 році.
- Також у квітні стало відомо про аварію на заводі TSMC. Там відбулось відключення електрики, через що компанія понесе значні збитки. Ймовірно, це посилить дефіцит чипів.