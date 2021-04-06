Генеральний директор Apple Тім Кук натякнув, що компанія працює над проєктом виробництва електромобіля. Водночас він зауважив, що багато ідей Apple "ніколи не побачить світ".

Вже давно у ЗМІ поширюють інформацію про те, що Apple працює над проєктом автономних автомобілів Project Titan. Однак це перебуває під суворою таємницею та охороною. Ніхто ніколи офіційно не підтверджував цього.

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Деякі повідомлення, поширені у ЗМІ, доводять те, компанія вела перемовини з виробниками автомобілів. Зокрема, з Nissan та Hyundai – говорили про партнерство.

Що сказав Тім Кук

Коли журналістка запитала його про електромобіль, він зазначив, що "буде трохи сором'язливим у цьому питанні".

Якщо ви зробите певний крок назад, то зрозумієте, що машина багато в чому є роботом. Автономний автомобіль – це робот. Є багато речей, які ви можете зробити з автономією. І ми побачимо, що зробить Apple,

– сказав Тім Кук.

Чи вийде авто на ринок

Кук зауважив, що навіть якщо Apple розглядала можливість автономного автомобіля – це не означає, що транспортний засіб обов'язково повинен вийти на ринок.

Ми так багато речей досліджуємо внутрішньо. Багато з них ніколи не побачить світ,

– наголосив Кук.

Також він відмовився коментувати, коли його запитали, чи цей проєкт Apple матиме щось спільне з технікою, яку вже випустила компанія. Однак додав, що Apple любить "інтегрувати обладнання, програмне забезпечення та послуги і знаходити точки перетину між ними".

"Ми вважаємо, що саме тут відбувається магія", – сказав Тім Кук.

Електромобіль від Apple: коротко