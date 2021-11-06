TikTok запустив продажі всередині додатку: перші успіхи малого бізнесу
Джерело:Inc.
Нещодавно сервіс коротких відеороликів TikTok почав співпрацювати з Shopify, що дало користувачам можливість здійснювати покупки всередині додатку. Пізніше китайська компанія також підписала угоду зі Square, яка обробляє електронні платежі.
Наразі такий формат онлайн-шопінгу доступний лише для мешканців США, Великої Британії і Канади, однак у TikTok обіцяють розширити функціонал ще на декілька регіонів вже до кінця року. Як малий бізнес нарощує дохід завдяки соціальній мережі – далі у матеріалі.
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Кейси продавців
Компанії моментально зафіксували інтерес споживачів до покупок через TikTok:
- бренд з цільовою аудиторією зумерів Juno & Co., який займається засобами для догляду за шкірою, повідомив, що продажі товарів збільшились у 10 разів у порівнянні з показниками на платформах Facebook та Instagram;
- власниця екомагазину Bee Joyful Джесіка Томсон заявила, що всі її товари розкупили протягом 24 годин після застосування послуг Square у TikTok – продались навіть ті позиції, які раніше не мали попиту у споживачів.
Поради щодо ефективних продажів у TikTok
Якщо соцмережа запровадить покупки всередині додатку в Україні, TikTok може стати хорошим майданчиком для вітчизняного малого та середнього бізнесу у галузі торгівлі. Успішні продавці з США діляться порадами щодо ефективних продажів у застосунку.
- Акцент на демонстрації товару. Важливо не зловживати рекламними лозунгами, які закликають придбати продукт, а якнайбільше показувати та описувати свою пропозицію. Засновниця Candid Beaute Марія Вілкес на своїй сторінці у TikTok часто розповідає, як працює її найпопулярніший товар – бальзам для укладки брів.
- Експерименти задля максимального охоплення. Важко передбачити, що стане вірусним на платформі вже завтра. Варто змішувати у своїх роликах те, що є смішним, модним та інформативним. Різноманітність контенту краще спрацює з персоналізованим алгоритмом соцмережі, а отже, збільшить продажі, адже різні відео переглянуть різні користувачі.
- Автентичність. Відеоролики на TikTok не можуть бути стандартною рекламою. Автентика у відео повинна передавати контент як особистий, простий для сприйняття та ненав'язливий. Марія Вілкес, зокрема, показує підписникам процес створення продукції її компанії, а також розповідає про власний шлях до підприємництва.